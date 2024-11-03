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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 859.

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса».

После гола Овечкина «Вашингтон» повел со счетом 4:0. Счет в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас, Овечкин в этом эпизоде сделал результативную передачу.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 859. По этому показателю российский нападающий уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

Вашингтон
5:0
0:0, 0:0, 0:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena
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Спенсер Карбери
Дин Эвасон
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