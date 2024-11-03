Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбуса».
После гола Овечкина «Вашингтон» повел со счетом 4:0. Счет в матче открыл белорусский нападающий Алексей Протас, Овечкин в этом эпизоде сделал результативную передачу.
Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 859. По этому показателю российский нападающий уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).