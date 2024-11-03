Его не остановить! Овечкин снова забил, превратив жизнь россиянина в кошмар

Однако нынешний рулевой «Кэпиталз», убирая капитана команды с его привычной позиции, преследовал цель не повлиять на результативность россиянина, а улучшить игру первой атакующей тройки с Диланом Строумом и способствовать прогрессу Алексея Протаса. И пока задумка Карбери оправдывает себя в полной мере: «Вашингтон» выиграл уже восемь матчей из десяти, звено Строума обрело сумасшедшую эффективность, а Протас уверенно идет на лучший в энхаэловской карьере сезон. На фоне успехов команды и всей первой атакующей тройки «Кэпс» преуспевает и Овечкин, который теперь забивает на любой вкус: как фирменным щелчком из «офиса», так и с подставлений с пятака и после классных розыгрышей через короткий пас. В свои годы Александр показывает впечатляющую статистику и полезность и уверенно дает прикурить Давиду Пастрняку, Остону Мэттьюсу, Коннору Макдэвиду.