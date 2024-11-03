Его не остановить! Овечкин снова забил, превратив жизнь россиянина в кошмар

После болезненного поражения от «Нью-Джерси Девилз» в стартовом матче сезона НХЛ главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пошел на интересные структурные изменения и перевел Александра Овечкина с левого края атаки на правый. Для Овечкина такие коррективы не стали чем-то новым — через подобное он уже проходил порядка десяти лет назад.
Тогдашний тренер-революционер «Вашингтона» Адам Оутс объяснял свою логику стремлением раскрыть потенциал и игровые качества Ови в полной мере. Получилось это с переменным успехом, потому инициатива Карбери была воспринята общественностью с удивлением и даже скептицизмом.
Однако нынешний рулевой «Кэпиталз», убирая капитана команды с его привычной позиции, преследовал цель не повлиять на результативность россиянина, а улучшить игру первой атакующей тройки с Диланом Строумом и способствовать прогрессу Алексея Протаса. И пока задумка Карбери оправдывает себя в полной мере: «Вашингтон» выиграл уже восемь матчей из десяти, звено Строума обрело сумасшедшую эффективность, а Протас уверенно идет на лучший в энхаэловской карьере сезон. На фоне успехов команды и всей первой атакующей тройки «Кэпс» преуспевает и Овечкин, который теперь забивает на любой вкус: как фирменным щелчком из «офиса», так и с подставлений с пятака и после классных розыгрышей через короткий пас. В свои годы Александр показывает впечатляющую статистику и полезность и уверенно дает прикурить Давиду Пастрняку, Остону Мэттьюсу, Коннору Макдэвиду.
Ее он улучшил в матче с «Коламбус Блю Джекетс», которые при всех очевидных трудностях и проблемах сохраняют лицо и держатся на высоком уровне. Но игра на «Кэпитал Уан-Арене» в столице США стала для них настоящим кошмаром. В особенности — для вратаря «мундиров» Даниила Тарасова. Российский голкипер «Блю Джекетс» наверняка предпочел бы провалиться сквозь землю после ужасного первого периода, в котором он пропустил пять шайб после семи бросков в створ. Но Тарасову пришлось преодолеть испытание и отыграть весь матч, в котором он в общем итоге пропустил семь шайб и совершил 15 сейвов после 22 бросков.
Первый гол на его владения пришелся уже на первой минуте встречи, когда отличился Алексей Протас. Белорусский форвард «Вашингтона» продлил свою голевую серию до трех матчей.
Ассистентом в голе Протаса, кстати, выступил Овечкин, поучаствоваший в начале голевой атаки. Чуть позднее Александр отметился и заброшенной шайбой. Перехитрив всех и на мгновенье вернувшись не левый край, капитан «Вашингтона» зарядил свой фирменный уан-таймер из района левого круга вбрасывания. Тарасов с этим выстрелом ничего поделать не смог и позволил соотечественнику приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забросить 35 шайб, чтобы повторить достижение Величайшего, 36 шайб — чтобы его превзойти.
В концовке встречи Александр отметился своим третьим результативным действием в матче и оформил ассистентский дубль, выкатив шайбу Строуму на пустые ворота. Капитан «Вашингтона» набрал три очка во второй игре подряд и в 134-й — за всю карьеру в «регулярках» НХЛ.
Теперь результативная серия Овечкина составляет три матча, в которых россиянин набрал суммарно 8 очков (4 гола и 4 передачи). В каждой из трех игр Александр набрал по два очка и более, в последних двух встречах — по три балла. Россиянин стал вторым в истории «Кэпиталз» игроком, кому удалось провести три матча с двумя очками и более в каждом в возрасте 39 лет. Ранее это достижение установил Адам Оутс (сезон-2001/02).
Всего после десяти матчей сезона со старта «регулярки» Ови имеет в своем активе 13 баллов (6+7). По текущему графику Александр идет аж на 106 очков за сезон. Такой статистики у него не было с розыгрыша-2009/10 — ту «регулярку» лидер «Кэпс» завершил с 109 баллами (50+59) в своем активе. Сложно представить, что россиянин сохранит такой темп, но подобные результаты в авторстве 39-летнего хоккеиста впечатляют. Шесть шайб за первые десять игр чемпионата — такой скорострельности Овечкин не демонстрировал несколько лет. В сезоне-2021/22 он также оформил шесть голов за аналогичный временной промежуток, а «регулярку» в итоге завершил с 50 голами в 77 матчах.
Такими темпами Овечкин станет лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ гораздо раньше ожидаемого и даже создаст себе солидный запас, чтобы захватить трон на десятки поколений вперед. Дальше — больше!
Андрей Сенченко