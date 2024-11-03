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«Питтсбург» Малкина добыл победу над самым титулованным клубом НХЛ

Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Монреалем», Малкин очков не набрал.

Источник: Justin Berl/Getty Images

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби (16-я и 39-я минуты), который достиг отметки в 597 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, еще одним голом отметился Блейк Лизотт (60). У «Монреаля» автором заброшенной шайбы стал Кристиан Дворак (46).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» обыграли «Баффало Сейбрз» (2:1), «Оттава Сенаторз» добыли сухую победу над «Сиэтл Кракен» (3:0), а «Сент-Луис Блюз» благодаря голу российского форварда Павла Бучневича одолели «Торонто Мейпл Лифс» (4:2).

Питтсбург
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 17362 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Мартен Сан-Луи
Вратари
Алекс Неделькович
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо)
1-й период
08:39
Арбер Джекай
15:57
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль)
2-й период
25:38
Валттери Пуустинен
34:19
Крис Летанг
36:46
Дэвид Савар
38:40
Сидни Кросби
(Крис Летанг, Эрик Карлссон)
3-й период
45:32
Кристиан Дворак
(Эмиль Хейнеман, Юрай Слафковски)
59:15
Блэйк Лизотт
(Ларс Эллер)
Овертайм
60:00
Ноэль Аччиари
60:00
Райан Грэйвс
60:00
Арбер Джекай
60:00
Арбер Джекай
60:00
Джейден Штрабл
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь