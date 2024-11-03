«Питтсбург» Малкина добыл победу над самым титулованным клубом НХЛ

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Сидни Кросби (16-я и 39-я минуты), который достиг отметки в 597 голов в карьере в чемпионатах НХЛ, еще одним голом отметился Блейк Лизотт (60). У «Монреаля» автором заброшенной шайбы стал Кристиан Дворак (46).