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Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил уникальное достижение XXI века в Национальной хоккейной лиге среди игроков 39 лет и старше.

Источник: Getty Images

Капитан «Кэпиталз» в матче с «Коламбусом» сделал две результативные передачи и стал автором заброшенной шайбы.

Это второй матч кряду в текущем сезоне НХЛ с 3+ очками у Овечкина. В предыдущей встрече с «Монреалем» Александр также забросил шайбу и стал автором двух результативных передач. Таким образом, Овечкин стал первым игроком в XXI веке среди хоккеистов в возрасте 39+, которому удалось набрать три очка в двух матчах подряд. В истории НХЛ такое удавалось ещё троим: Жану Рателю (по два матча в сезоне-1979/1980 и сезоне-1980/1981, Горди Хоу (две игры в сезоне-1968/1969), а также Тиму Хортону (две игры в сезоне-1968/1969).

Напомним, от рекорда Уэйна Гретцки Овечкин теперь отстаёт на 35 шайб.

Вашингтон
7:2
5:0, 1:2, 1:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17666 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Дин Эвасон
Вратари
Логан Томпсон
Даниил Тарасов
1-й период
00:56
Алексей Протас
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
01:42
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин)
07:28
Эндрю Манджапане
(Якуб Врана, Хендрикс Лапьер)
14:34
Александр Овечкин
(Алексей Протас, Дилан Строум)
14:58
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Тревор ван Римсдайк)
17:01
Дилан Строум
2-й период
20:49
Дэймон Северсон
(Адам Фантилли)
24:51
Коннор Макмайкл
(Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа)
30:46
Коннор Макмайкл
31:31
Шон Монахэн
34:36
Кевин Лабанк
(Зак Эштон-Риз, Шон Монахэн)
37:58
Брендон Духайм
3-й период
58:34
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Тэйлор Рэддиш)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь