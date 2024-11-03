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Фетисов прокомментировал результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который показывает хорошую результативность в сезоне-2024/2025 в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с ним летом виделись, катались вместе. Так что я знал, в какой он форме, как готовится к новому сезону. Поэтому для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет. Очевидно, что команда после предыдущего не самого симпатичного сезона сделала правильные выводы. Пока всё идёт хорошо. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, за 10 матчей в текущем сезоне НХЛ Овечкин уже заработал 13 очков. Результативность форварда увеличилась в последних двух матчах, в них он набрал по три (1+2) очка. Всего он смог забросить шесть шайб и сделать семь голевых передач.

Вашингтон
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