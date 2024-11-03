Фетисов прокомментировал результативность Александра Овечкина в сезоне НХЛ

«Мы с ним летом виделись, катались вместе. Так что я знал, в какой он форме, как готовится к новому сезону. Поэтому для меня никакого сюрприза в его текущей результативности нет. Очевидно, что команда после предыдущего не самого симпатичного сезона сделала правильные выводы. Пока всё идёт хорошо. Надеюсь, так будет и дальше», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт.ру».