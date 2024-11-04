«Тампа» уступила «Виннипегу» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили российский форвард Владислав Наместников (13-я минута), который также отдал передачу, Логан Стэнли (26), Марк Шайфли (28), Алекс Иафалло (45), Дилан Сэмберг (48), Николай Элерс (58) и Коул Перфетти (60). За «Тампу» голы забили Брэндон Хагель (7), Брэйден Пойнт (9), Митчелл Чаффи (29) и российский нападающий Никита Кучеров (47), который также записал в свой актив результативную передачу.