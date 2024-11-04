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«Тампа» уступила «Виннипегу» в матче НХЛ

Гол и передача Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 7:4 (1:2, 2:1, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили российский форвард Владислав Наместников (13-я минута), который также отдал передачу, Логан Стэнли (26), Марк Шайфли (28), Алекс Иафалло (45), Дилан Сэмберг (48), Николай Элерс (58) и Коул Перфетти (60). За «Тампу» голы забили Брэндон Хагель (7), Брэйден Пойнт (9), Митчелл Чаффи (29) и российский нападающий Никита Кучеров (47), который также записал в свой актив результативную передачу.

Для Кучерова заброшенная шайба стала десятой в текущем сезоне. Всего на его счету 20 (10 шайб + 10 передач) очков в 12 играх.

«Тампа» (14 очков) идет на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Виннипег» (22) лидирует в Центральном дивизионе.

Виннипег
7:4
1:2, 2:1, 4:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 12912 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джон Купер
Вратари
Коннор Хеллибак
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон, Йонас Йоханссон)
1-й период
06:49
Брэндон Хагель
06:49
Командный штраф
08:02
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
12:23
Владислав Наместников
(Джош Моррисси)
2-й период
25:49
Логан Стэнли
(Николай Элерс)
27:36
Марк Шайфли
(Габриэль Виларди)
28:39
Митчелл Чаффи
(Ник Пол, Джейк Гюнцель)
30:02
Майкл Эйссимонт
39:00
Нил Пионк
3-й период
42:23
Логан Стэнли
42:23
Земгус Гиргенсонс
42:23
Земгус Гиргенсонс
42:23
Земгус Гиргенсонс
44:03
Алекс Иафалло
(Коул Перфетти, Нино Нидеррайтер)
46:51
Никита Кучеров
47:38
Дилан Самберг
(Дилан Демело, Кайл Коннор)
50:49
Виктор Хедман
57:15
Николай Элерс
(Владислав Наместников, Марк Шайфли)
58:48
Дилан Самберг
58:48
Брэндон Хагель
59:23
Коул Перфетти
(Джош Моррисси)
Статистика
19
Штрафное время
31
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Тампа-Бэй
НХЛ: таблица и календарь