Топ-матч Панарина: сделал дубль, вернулся в десятку бомбардиров, приблизил юбилей

Вот только на 46-й минуте они вновь позволили «Рейнджерс» вернуть преимущество в две шайбы, не сумев предотвратить добивание после дальнего броска Брэйдена Шнайдера. После гола Адама Эдстрема сил на камбэк у обескровленных «островитян» уже не хватило. За четыре минуты до финальной сирены Руа ожидаемо пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, но вскоре последние шансы гостей на спасение похоронил голом в пустые ворота все тот же парень из Коркино.