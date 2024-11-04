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Топ-матч Панарина: сделал дубль, вернулся в десятку бомбардиров, приблизил юбилей

«Рейнджерс» уверенно обыграли «Айлендерс» несмотря на классную игру Сорокина.

Источник: Andrew Mordzynski/Getty Images

Незадолго до первой в этом регулярном чемпионате Битвы за Нью-Йорк «Айлендерс» оказались в незавидном положении. Все дело в том, что одновременно в лазарете «островитян» оказались сразу пятеро хоккеистов основы — Энтони Дюклер, Александр Романов, Мэттью Барзал, Адам Пелек и Майк Райлли. И если потерю Дюклера благодаря наличию Пьера Энгвалля парни с Лонг Айленда пережили относительно безболезненно, то травмы первого нападающего и крайне важного защитника серьезно ударили по ним во время крайне тяжелого отрезка на старте сезона.

Однако проблемы «островитян» мало интересовали их принципиальных соперников с Бродвея. Идущие вторыми на «Востоке» «Рейнджерс» на домашнем льду без особых проблем разобрались с кризисным оппонентом, обеспечив себе комфортное преимущество в начале второго периода и заставив гостей догонять себя большую часть встречи.

Не сумел помешать хозяевам даже великолепно отыгравший этим вечером Илья Сорокин. Сегодня голкипер, проваливший прошлый сезон, несколько раз выручал свою команду в почти безнадежных ситуациях и был крайне близок к своей лучшей версии.

Особенно эффектным получилось спасение в моменте, когда его воротам угрожал Филип Хытил. После броска чеха в штангу шайба взмыла вверх и наткнулась на преграду в виде головы российского вратаря. Кажется, сам Илья сперва не совсем понял, что произошло в этом эпизоде.

Но перед классным большинством команды Питера Лавиолетта и великолепным Артемием Панариным он все же оказался бессилен. В середине матча он не сумел спасти «Айлендерс» от гола Хлебушка, который воспользовался трафиком от Винсента Трочека и броском от синей линии сделал счет 3:1.

За несколько секунд до второго перерыва гости поправили ситуацию голом Брока Нельсона, который на пару с Кайлом Палмьери выставил клоунами на пятачке перед воротами Игоря Шестеркина Джейкобу Трубу, Алекси Лафреньера и Филипа Хытил.

Вот только на 46-й минуте они вновь позволили «Рейнджерс» вернуть преимущество в две шайбы, не сумев предотвратить добивание после дальнего броска Брэйдена Шнайдера. После гола Адама Эдстрема сил на камбэк у обескровленных «островитян» уже не хватило. За четыре минуты до финальной сирены Руа ожидаемо пошел ва-банк, заменив вратаря на шестого полевого, но вскоре последние шансы гостей на спасение похоронил голом в пустые ворота все тот же парень из Коркино.

Сегодняшний дубль позволил Хлебушку с его 18 (9+9) очками вернуться в топ-10 бомбардиров сезона. Что до снайперских достижений, то Панарин по заброшенным шайбам сравнялся с Никитой Кучеровым и Кайлом Коннором. Теперь впереди него по этому показателю только Сэм Райнхарт, Нико Хишир и Коул Кофилд (все — по 10).

А еще Артемию осталось набрать всего один результативный балл, чтобы покорить отметку в 800 очков в НХЛ. Разменять девятую сотню он может уже 8 ноября в домашнем встрече с «Баффало», который «синерубашечники» примут после нескольких дней отдыха — и за эти четыре дня медиаслужба ньюйоркцев точно должна придумать, как команда отпразднует покорение им очередной красивой отметки.

Автор: Иван Богун

Рейнджерс
5:2
1:0, 2:2, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2024, 21:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Патрик Руа
Вратари
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
03:12
Джейкоб Труба
03:44
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад)
2-й период
21:21
Винс Трочек
(Райлли Смит)
24:38
Кейси Сизикас
(Пьер Энгвалль, Симон Хольмстрем)
25:55
Крис Крайдер
27:19
Адам Фокс
28:03
Андерс Ли
29:49
Райан Пулок
31:04
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
39:52
Брок Нельсон
(Кайл Палмиери, Андерс Ли)
3-й период
41:42
Симон Хольмстрем
45:18
Адам Эдстрем
(Зак Джонс, Брэйден Шнайдер)
45:31
Адам Фокс
56:37
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Джейкоб Труба)
57:53
Филип Хытил
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь