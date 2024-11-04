Россияне зарубились в США! Овечкин вновь забил, но проиграл близкому другу

Очередная игровая неделя в Национальной хоккейной лиге подошла к концу и ознаменовалась серией матчей с приставками «супер» и «топ». Начало мощной хоккейной вечеринке задали «Рейнджерс» и «Айлендерс», которые знатно зарубились в дерби Нью-Йорка. Победу в этом противостоянии добыли «синерубашечники», оправдавшие статус фаворитов встречи. Дублем отметился Артемий Панарин, а Игорь Шестеркин и Илья Сорокин оформили по 35 сейва и побудили авторов сайта НХЛ прославить российскую школу вратарей.
Продолжили хоккейный праздник «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды на двоих забросили 11 шайб, одна из которых оказалась на счету у Никиты Кучерова. Форвард «молний» стал первым российским хоккеистом, достигшим отметки в 10 голов в сезоне-2024/25 НХЛ.
Также в программу дня вошли битва за Альберту и встреча Кирилла Капризова с «Торонто Мейпл Лифс». Но повышенное внимание общественности было обращено на игру в Роли, где встретились «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» — одни из лучших команд Восточной конференции и Столичного дивизиона на старте этого сезона.
«Кэпиталз» отправились на выезд спустя менее суток после домашнего разгрома «Коламбус Блю Джекетс» (7:2), «Кейнз» же имели пару дней отдыха после выноса «Бостон Брюинз» (8:2). При своих болельщиках и на свежих ногах игроки «Каролины» взяли верх над гостями из столицы США (4:2).
Орлов не пощадил свою бывшую команду
Главным героем встречи стал Дмитрий Орлов. Российский защитник «Каролины» обращал на себя внимание едва ли не чаще самого Александра Овечкина. Для Орлова игры с «Вашингтоном» являются поистине особенными. С «Кэпз» россиянин добыл историческую победу в Кубке Стэнли шесть лет назад, но в феврале 2023 года «столичные» были вынуждены расстаться со своим чемпионом.
С тех пор Орли провел уже шесть очных встреч со своей бывшей командой и забросил три шайбы. Две из них — в сегодняшнем матче. В обоих случаях Дмитрий продемонстрировал высочайший уровень владения броском. Сначала защитник «Кейнз» здорово выстрелил из левого круга вбрасывания в верхний ближний угол ворот Чарли Линдгрена, а затем исполнил классный уан-таймер из правого круга вбрасывания.
Свои голы в матче против «Вашингтона» праздновал очень сдержанно и не показывал большой радости. Но эмоций у Дмитрия было хоть отбавляй. Особенно ввиду того, как против него играли соперники, получившие несколько удалений за фолы на россиянине. В одном из эпизодов Орлов даже едва не подрался с Пьером-Люком Дюбуа, который двинул защитнику «Каролины» клюшкой по лицу.
Овечкин идет на 50+ голов в сезоне
Как и всегда это бывает в матчах «Вашингтона», главным объектом внимания стал Александр Овечкин. 39-летний российский форвард и лидер «Кэпиталз» находится в потрясающей форме и демонстрирует сумасшедшие результаты на старте нового сезона.
«Каролине» Ови очень любит забивать — Александр отличился голами в трех из последних пяти очных встреч с «ураганами». И сегодня капитан «Вашингтона» вновь огорчил поклонников «Харрикейнз». Овечкин под занавес первого периода исполнил фирменный щелчок из своего «офиса» и пробил Петра Кочеткова. Для Александра этот гол стал 860-м в карьере в чемпионатах НХЛ.
До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 34 шайбы. А ведь Ови прямо сейчас идет по графику на 52 гола за сезон! Если русский ветеран сохранит этот темп, то уже весной станет лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, под конец «регулярки» и вовсе первым в истории пробьет отметку в 900 голов, а также установит новый рекорд лиги по числу сезонов с 50 голами и более. Поверить в такой расклад сложно, но Овечкин давно научил всех тому, что сомневаться в его способностях не стоит.
Что касается реальных результатов, то:
- Овечкин обновил собственный же рекорд по голам в большинстве, забросив 313-ю шайбу при игре в данном формате;
- Овечкин в 33-й раз в своей карьере оформил серию из четырех матчей чемпионата с голами. По этому показателю Александр уступает лишь Марио Лемье (34);
- Овечкин стал первым за 11 лет игроком НХЛ, кому удалось оформить голевую серию из четырех матчей в возрасте 39 лет и старше. До Александра такой результат последним показал Яромир Ягр в сезоне-2012/13;
- «Каролина» стала второй франшизой в НХЛ, которой Овечкин за свою карьеру в чемпионатах лиги забросил более 50 шайб. Сегодняшний гол стал для Александра 51-м. Чаще всех из франшиз лиги от Ови страдал только «Виннипег Джетс» (с учетом «Атланты Трэшерз» — 55 голов).
Россияне правят баллом
Кроме Овечкина и Орлова успешно проявили себя и другие россияне. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников, по-особенному хорошо знакомый с капитаном «Вашингтона», без набранных очков не остался и продлил личную результативную серию до пяти матчей. На последней минуте встречи форвард «ураганов» отметился точным броском по пустым воротам и закрыл все вопросы об исходе матча.
Гол Свечникова позволил расслабиться Петру Кочеткову. А ведь до шайбы Андрея голкиперу «Каролины» пришлось попотеть. В решающей фазе игры в створ его ворот последовало шесть бросков, из которых три — от Овечкина. Александр стрелял по владениям «Кейнз» разными способами и даже попытался обыграть Кочеткова, чтобы загнать шайбу в пустые ворота, но безуспешно. Петр сыграл надежно и добился звания третьей звезды матча.
Автор: Андрей Сенченко