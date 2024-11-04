Россияне зарубились в США! Овечкин вновь забил, но проиграл близкому другу

До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось всего 34 шайбы. А ведь Ови прямо сейчас идет по графику на 52 гола за сезон! Если русский ветеран сохранит этот темп, то уже весной станет лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, под конец «регулярки» и вовсе первым в истории пробьет отметку в 900 голов, а также установит новый рекорд лиги по числу сезонов с 50 голами и более. Поверить в такой расклад сложно, но Овечкин давно научил всех тому, что сомневаться в его способностях не стоит.