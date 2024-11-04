Прервалась результативная серия Капризова в НХЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Миннесоты» шайбу в основное время забросил Райан Хартман (11-я минута), автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (63). У «Торонто» отличился Вильям Нюландер (20).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Его результативная серия, которая составила семь матчей, прервалась. Форвард «Уайлд» Яков Тренин один раз бросил в створ и совершил четыре хита. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов за 10 минут игрового времени отметился одним заблокированным броском.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Сиэтл Кракен» (2:0). Российский защитник «мишек» Никита Задоров отметился голевой передачей.