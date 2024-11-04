Прервалась результативная серия Капризова в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Его результативная серия, которая составила семь матчей, прервалась. Форвард «Уайлд» Яков Тренин один раз бросил в створ и совершил четыре хита. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов за 10 минут игрового времени отметился одним заблокированным броском.