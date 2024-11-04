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Прервалась результативная серия Капризова в НХЛ

«Миннесота» обыграла «Торонто» в матче НХЛ, Капризов очков не набрал.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Миннесоты» шайбу в основное время забросил Райан Хартман (11-я минута), автором победного гола в овертайме стал Мэтт Болди (63). У «Торонто» отличился Вильям Нюландер (20).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, провел два силовых приема и очков не набрал. Его результативная серия, которая составила семь матчей, прервалась. Форвард «Уайлд» Яков Тренин один раз бросил в створ и совершил четыре хита. Нападающий «дикарей» Марат Хуснутдинов за 10 минут игрового времени отметился одним заблокированным броском.

В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Сиэтл Кракен» (2:0). Российский защитник «мишек» Никита Задоров отметился голевой передачей.

Миннесота
2:1
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
4.11.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Крэйг Беруби
Вратари
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
Энтони Столарз
1-й период
10:19
Райан Хартман
(Фредерик Годро, Джаред Сперджен)
12:12
Кирилл Капризов
17:58
Марко Росси
19:08
Вильям Нюландер
(Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер)
19:45
Кристофер Танев
2-й период
26:37
Райан Хартман
26:37
Райан Ривз
37:32
Оливер Экман-Ларссон
37:32
Оливер Экман-Ларссон
Овертайм
62:14
Мэтт Болди
(Марко Росси, Джаред Сперджен)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Торонто
НХЛ: таблица и календарь