Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (1-я минута), Джефф Скиннер (9), Зак Хайман (51) и Маттиас Янмарк (60). У хозяев шайбы забросили Энтони Манта (25) и белорус Егор Шарангович (45).