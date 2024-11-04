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Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» победить «Калгари» в НХЛ.

Источник: Jason Mowry/Getty Images

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (1-я минута), Джефф Скиннер (9), Зак Хайман (51) и Маттиас Янмарк (60). У хозяев шайбы забросили Энтони Манта (25) и белорус Егор Шарангович (45).

Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей. У «Калгари» нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов очков не набрали.

«Эдмонтон» (13 очков) занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. «Калгари» (13) располагается строчкой ниже.

В другом матче «Чикаго Блэкхокс» на выезде победил «Анахайм Дакс» со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Российский форвард гостей Илья Михеев результативными действиями не отметился.

Калгари
2:4
0:2, 1:0, 1:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
4.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 19289 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Крис Ноблаух
Вратари
Даниэл Владарж
(Даниэл Владарж)
Стюарт Скиннер
1-й период
00:20
Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин)
08:12
Джефф Скиннер
(Зак Хаймэн)
2-й период
22:37
Адам Хенрик
24:33
Энтони Манта
(Тайсон Бэрри, Микаэль Баклунд)
38:53
Джонатан Юбердо
38:53
Джонатан Юбердо
38:53
Маттиас Экхольм
3-й период
44:28
Егор Шарангович
(Кевин Бол)
49:13
Мартин Поспишил
50:10
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль)
52:03
Виктор Арвидссон
57:42
Командный штраф
59:57
Маттиас Янмарк
(Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Калгари
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь