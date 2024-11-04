Передача Подколзина помогла «Эдмонтону» обыграть «Калгари» в матче НХЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Калгари, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Леон Драйзайтль (1-я минута), Джефф Скиннер (9), Зак Хайман (51) и Маттиас Янмарк (60). У хозяев шайбы забросили Энтони Манта (25) и белорус Егор Шарангович (45).
Российский форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей. У «Калгари» нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов очков не набрали.
«Эдмонтон» (13 очков) занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе. «Калгари» (13) располагается строчкой ниже.
В другом матче «Чикаго Блэкхокс» на выезде победил «Анахайм Дакс» со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Российский форвард гостей Илья Михеев результативными действиями не отметился.