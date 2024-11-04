Вратарь Кочетков рассказал, что Овечкин говорит ему гадости во время матчей

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков заявил, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин говорит ему много неприятных слов после заброшенных шайб.
В ночь на понедельник «Вашингтон» на выезде уступил «Каролине» (2:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин отличился на 20-й минуте.
«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит мне: “Я забил тебе! Я забил тебе!” Все русские так делают. Для меня это не проблема», — сказал Кочетков на видео, опубликованном на сайте клуба.
Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал 9 очков (5 голов и 4 передачи). Капитан «Вашингтона» забросил 860-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки до 34 голов.