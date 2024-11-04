Вратарь Кочетков рассказал, что Овечкин говорит ему гадости во время матчей

«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит мне: “Я забил тебе! Я забил тебе!” Все русские так делают. Для меня это не проблема», — сказал Кочетков на видео, опубликованном на сайте клуба.