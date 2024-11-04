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Вратарь Кочетков рассказал, что Овечкин говорит ему гадости во время матчей

Вратарь Кочетков: Овечкин каждый раз говорит гадости после заброшенных шайб.

Источник: Scott Taetsch/Getty Images

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков заявил, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин говорит ему много неприятных слов после заброшенных шайб.

В ночь на понедельник «Вашингтон» на выезде уступил «Каролине» (2:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин отличился на 20-й минуте.

«Да, каждый раз он говорит мне кучу гадостей. Он забрасывает шайбу и кричит мне: “Я забил тебе! Я забил тебе!” Все русские так делают. Для меня это не проблема», — сказал Кочетков на видео, опубликованном на сайте клуба.

Овечкин продлил результативную серию до четырех матчей, в которых суммарно набрал 9 очков (5 голов и 4 передачи). Капитан «Вашингтона» забросил 860-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и сократил отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки до 34 голов.

Каролина
4:2
1:2, 2:0, 1:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
4.11.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18796 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Спенсер Карбери
Вратари
Петр Кочетков
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
1-й период
14:01
Дмитрий Орлов
(Мартин Нечас)
14:20
Андрей Свечников
17:31
Мартин Нечас
17:31
Шейн Гостисбеер
19:16
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
19:49
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
2-й период
22:29
Мартин Нечас
(Эрик Робинсон, Йеспери Котканиеми)
25:26
Дмитрий Орлов
(Мартин Нечас, Джален Чатфилд)
26:29
Ник Дауд
31:46
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
40:41
Джек Рословик
43:54
Алексей Протас
59:51
Андрей Свечников
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь