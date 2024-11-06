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Игорь Шестёркин — главный претендент на «Везина Трофи» по версии The Score

Издание The Score опубликовало свою версию претендентов на приз лучшему вратарю по итогам сезона НХЛ.

Источник: Getty Images

Главным претендентом на «Везина Трофи» спустя месяц после начала регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по версии издания является российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

По версии издания на данный момент список претендентов выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).
2. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
3. Лукаш Достал («Анахайм»).
4. Филип Густавссон («Миннесота»).
5. Джоуи Даккорд («Сиэтл»).

В текущем сезоне Шестёркин одержал шесть побед в девяти матчах с 93,3% отражённых бросков.

Рейнджерс
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