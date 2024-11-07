Овечкин разрывает НХЛ и продолжает забивать! А этому зверю точно 39 лет?

«Возраст — всего лишь цифра». Это философское выражение весьма редко находит свою актуальность в профессиональном спорте. Тех, кто не опускается ниже достигнутого уровня и сохраняет свои высокие позиции в уже ветеранские по спортивным меркам годы, единицы. Александр Овечкин — один из них.
На протяжении последних нескольких лет любители критиковать то и дело цепляются за любой микроповод, чтобы заявить, что Овечкин, дескать, уже не тот, что он якобы только мешает команде и что не способен ни на что, кроме броска в касание из «офиса».
Правда, почему-то эти же критики предпочитают умалчивать сам факт феномена уан-таймера Ови: Александр Михайлович, может, и уступает многим игрокам НХЛ по силе броска, но то, как он бьет по шайбе и задает ей направление к цели, является самой настоящей наукой, а для многих вратарей мира — загадкой. Умалчивают и способность лидера «Кэпиталз» забивать из других позиций. Лишь за текущий сезон НХЛ Овечкин после перехода на правый край атаки продемонстрировал свое умение завершать атаки с пятака, с подставлений и бросками из слота.
Вот, например, гол Александра в сегодняшнем матче против «Нэшвилл Предаторз». Защитники «хищников» будто не ожидали увидеть великого русского снайпера где-то еще кроме левого круга вбрасывания. А тот оказался на подходе к пятачку и мощно пальнул по воротам Юусе Сароса, не оставив финскому вратарю «Предаторз» ни шанса на сейв.
Благодаря этой шайбе Овечкин продлил голевую серию в текущем розыгрыше «регулярки» до пяти матчей и стал третьим в истории лиги игроком, кому удалось забить в пяти играх кряду в возрасте 39 лет и больше. Ранее это достижение покорилось Бретту Халлу (7 матчей, сезон-2003/04) и Джонни Буцику (6 матчей, сезон-1974/75). Также гол Александра стал победным для «Вашингтона» в матче с «Нэшвиллом».
Ови оформил уже 130-ю решающую шайбу в своей карьере в чемпионатах НХЛ и приблизился к рекордсмену Яромиру Ягру (135 победных голов). Наконец, российский ветеран сделал еще один шаг к главному рекорду века: Овечкину осталось забросить 33 шайбы, чтобы догнать Уэйна Гретцки в снайперском зачете чемпионатов НХЛ за всю историю лиги, и 34 — чтобы опередить канадца.
Отвечает Ови своим хейтерам не только голами, но и игрой в принципе. За Александром давно закрепилось звание снайпера, однако и ассистентом россиянин выступает также регулярно. Его тройка с Алексеем Протасом и Диланом Строумом является прямо сейчас одной из лучших в сезоне НХЛ. Овечкин, Протас и Строум прекрасно дополняют друг друга и выступают очень эффективно, набирая очки едва ли не в каждом матче. Ови сегодня помимо гола записал на свой счет еще и передачу.
В активе у капитана «Вашингтона» уже 60-я в карьере серия с набранными очками минимум в пяти играх чемпионатов НХЛ подряд. По этому показателю россиянин занимает девятое место в истории лиги. Впереди него сплошь легенды: Уэйн Гретцки (89), Марсель Дионн (81), Джо Сакик (72), Марк Мессье (71), Яромир Ягр (70), Стив Айзерман (69), Горди Хоу (68) и Рон Фрэнсис (67).
В пяти последних матчах Овечкин набрал 11 очков (6+5), по итогам прошлой игровой недели в НХЛ он был признан лучшим игроком, всего за 12 матчей текущего сезона Александр набрал 16 баллов (8+8). По текущему графику Ови идет на 55 голов и 110 очков. И это в 39 лет!
Да, Овечкин все еще «тот». Он все еще разрывает НХЛ и является первоклассной звездой лиги, где по идее на первых ролях должны быть такие мастера, как Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон, Никита Кучеров, Леон Драйзайтль, Остон Мэттьюс и Давид Пастрняк. Но Александру еще есть чем ответить.
Автор: Андрей Сенченко