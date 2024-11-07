Овечкин разрывает НХЛ и продолжает забивать! А этому зверю точно 39 лет?

Правда, почему-то эти же критики предпочитают умалчивать сам факт феномена уан-таймера Ови: Александр Михайлович, может, и уступает многим игрокам НХЛ по силе броска, но то, как он бьет по шайбе и задает ей направление к цели, является самой настоящей наукой, а для многих вратарей мира — загадкой. Умалчивают и способность лидера «Кэпиталз» забивать из других позиций. Лишь за текущий сезон НХЛ Овечкин после перехода на правый край атаки продемонстрировал свое умение завершать атаки с пятака, с подставлений и бросками из слота.