Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 шайб

Россиянин обошел Сидни Кросби и Джо Торнтона, в 60-й раз в карьере набрав очки в 5 играх регулярного сезона подряд. Также он стал третьим хоккеистом в истории, забив в 5 играх подряд в возрасте 39 лет или старше, и забросил 130-ю победную шайбу в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).