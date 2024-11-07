Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 шайб

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 3:2.
У победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (5-я минута), Алексей Протас (26), Александр Овечкин (51), у проигравших — Юусо Парссинен (4), Стивен Стэмкос (36).
Овечкин забил в пятом матче подряд и довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 861. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894). Также он сделал голевую передачу, всего в нынешнем сезоне на его счету 16 очков по системе «гол+пас» (8+8).
Россиянин обошел Сидни Кросби и Джо Торнтона, в 60-й раз в карьере набрав очки в 5 играх регулярного сезона подряд. Также он стал третьим хоккеистом в истории, забив в 5 играх подряд в возрасте 39 лет или старше, и забросил 130-ю победную шайбу в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю является Яромир Ягр (135).
«Вашингтон» занимает 2-е место в Столичном дивизионе, набрав 18 очков в 12 играх — столько же, сколько и лидер дивизиона «Каролина». «Нэшвилл» занимает последнее место в Центральном дивизионе с девятью очками. В следующем матче 8 ноября «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» днем ранее сыграет в гостях с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой».
В других матчах игрового дня «Детройт» на выезде со счетом 4:1 победил «Чикаго», «Вегас» в гостях был сильнее «Эдмонтона» (4:2). Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев отметился тремя голевыми передачами.