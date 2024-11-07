Сенсационный русский герой в Америке! Барбашев зажигает не хуже Овечкина — он пойдет за третьим Кубком Стэнли?

Подобное не должно удивлять, Барбашев реально нашел «свою» команду. В «Вегасе» россиянину дают играть и играть много. Первая тройка нападения проводит на площадке внушительное время, также Барбашев задействован в розыгрыше большинства «Голден Найтс». С Джеком Айкелом и Марком Стоуном у россиянина отличное взаимодействие, с первым Барбашев играет в одном сочетании уже не первый год. Хорошие партнеры, доверие тренера и правильное использование игрока раскрыли голевой потенциал российского нападающего. В плей-офф, когда «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, Барбашев зарекомендовал себя человеком, способным решать в нужный момент.