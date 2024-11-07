Сенсационный русский герой в Америке! Барбашев зажигает не хуже Овечкина — он пойдет за третьим Кубком Стэнли?

Иван Барбашев — один из лидеров «Вегаса». Российский нападающий играет в первой тройке нападения своей команды и стабильно набирает очки. В матче с «Эдмонтон Ойлерз» у россиянина ассистентский хет-трик.
Забросив в первом периоде, «Вегас» упустил преимущество и получил во втором игровом отрезке две безответные шайбы. Но в третьей двадцатиминутке «рыцари» смогли сначала сравнять счет, реализовав большинство, а затем увеличить отрыв на последней минуте матча. Три передачи сделал Иван Барбашев. Российский нападающий снова начал набирать очки после трех «сухих» матчей.
Барбашев мощно начал сезон, попав в топ бомбардирской гонки НХЛ и какое-то время делил первое место с несколькими игроками. Старт регулярного чемпионата НХЛ для россиянина выдался действительно крутым, шесть очков за два матча. Сейчас в активе Барбашева 15 (7+8) результативных баллов и россиянин идет на лучший сезон в карьере. У великолепно открывшего регулярку Ови на данный момент всего на одно очко больше.
Подобное не должно удивлять, Барбашев реально нашел «свою» команду. В «Вегасе» россиянину дают играть и играть много. Первая тройка нападения проводит на площадке внушительное время, также Барбашев задействован в розыгрыше большинства «Голден Найтс». С Джеком Айкелом и Марком Стоуном у россиянина отличное взаимодействие, с первым Барбашев играет в одном сочетании уже не первый год. Хорошие партнеры, доверие тренера и правильное использование игрока раскрыли голевой потенциал российского нападающего. В плей-офф, когда «Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли, Барбашев зарекомендовал себя человеком, способным решать в нужный момент.
В «Сент-Луисе» Барбашев выполнял чаще роль «чекера», играл в нижних звеньях, задача которых не создавать, а разрушать.
Плюс ко всему прочему с «Вегасом» у Барбашева подписано самое большое соглашение в карьере. Сейчас идет второй год пятилетнего контракта с кэпхитом в 5 млн долларов.
«Вегас» сейчас идет на втором месте в Западной конференции, впереди только «Виннипег», который выдал наимощнейший старт, проиграв всего одну игру из 13. У «Голден Найтс» — вторая строчка, 19 набранных очков и четыре поражения в 13 матчах. Иван пойдет за третьим Кубком Стэнли?
Надежда Тонконог