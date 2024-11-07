«Вы издеваетесь? Я купил билеты из-за Мичкова, остальная команда — отстой». Матвея посадили в запас «Филадельфии», фанаты — в бешенстве

Ситуация повторилась и в игре с «Каролиной» спустя пять дней. Наш нападающий начал очень резво, поучаствовав в первом голе команды. Во втором периоде он был на позитиве, улыбался и шутил с партнерами. Но в решающей 20-минутке Матвею было уже не до смеха. Торторелла отвел ему лишь четыре смены, что не пошло «Флайерз» на пользу. Они уступили со счетом 4:6.