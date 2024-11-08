У русской банды в Америке появится новый вожак? Капризов уже круче Кучерова и Панарина, впереди — только канадец

«Все дело в том, как он играет, как он борется, в его готовности играть по обе стороны площадки. Он выходит на лед при игре “6 на 5”, у него есть шайбы в пустые ворота. Но вы не просто выпускаете его на площадку, потому что хотите, чтобы он забил гол в пустые ворота. Он доказал, что готов играть в любой ситуации, в равных составах, и он очень хорош в таких ситуациях. Я думаю, именно эта черта, его универсальность, делают его особенным игроком.



Он не односторонний игрок, обладающий только одним хорошим навыком. Капризов, очевидно, игрок, постоянно набирающий очки, очень талантливый нападающий, но его преданность игре на команду и его готовность делать все необходимое, когда у него нет шайбы, — вот, что действительно впечатляет меня», — говорил главный тренер «Миннесоты» Уайлд Джон Хайнс.