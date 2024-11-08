У русской банды в Америке появится новый вожак? Капризов уже круче Кучерова и Панарина, впереди — только канадец

В последние годы мы привыкли видеть в бомбардирской гонке НХЛ три фамилии — Кучеров, Маккиннон и Макдэвид. Эти игроки стабильно из сезона в сезон выбивают более 100−120 очков. Из российских бомбардиров к элите можно отнести также Артемия Панарина. Эту регулярку мощно открыл и Александр Овечкин, но за «Арт Росс Трофи» он бороться будет вряд ли — у легенды совсем другие цели, да и возраст уже не тот. Ну, а в компанию к парням, которые постоянно лидируют в лиге по количеству набранных очков, может добавиться нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов.
В сегодняшнем матче против «Сан-Хосе Шаркс» Капризов оформил ассистентский хет-трик и поднялся на вторую строчку бомбардирской гонки НХЛ, опередив Никиту Кучерова с 23 результативными баллами. В активе Капризова прямо сейчас 24 очка, впереди только Нэйтан Маккиннон, у которого на одно больше.
Капризов — четвертый игрок в 21-м веке, кому удалось набрать 21+ результативных баллов в первых десяти матчах регулярного чемпионата. До него такое удавалось Леону Драйзайтлю в сезоне-2021/22, Марио Лемье в сезоне-2002/03 и Коннору Макдэвиду в сезоне-2022/23 и в сезоне-2021/22. Более того, Кирилл первым в этом сезоне выбил 20 очков.
Набрав сегодня три результативных балла, Капризов продлил свою серию с набранными очками в гостевых матчах до семи, повторив подобное достижение Коннора Макдэвида. Рекорд по этому показателю принадлежит Стивену Стэмкосу и Роману Йоси — они оставались результативными на выезде на протяжении восьми встреч каждый.
Сегодняшний матч против «Сан-Хосе» стал для Капризова восьмым в карьере с ассистентским хет-триком. Таким образом россиянин повторил достижения партнера по команде Марка Цукарелло и Пьера Марка-Бушара, все находятся на втором месте в истории команды, рекорд принадлежит Микко Койву — 16 матчей с тремя передачами.
Капризов — ключевой игрок «Миннесоты». У россиянина самое большое игровое время в команде. Столько не играет ни один форвард «Уайлд». Среднее игровое время Капризова за матч — 22 минуты и 23 секунды. В некоторых матчах игровое время россиянина приближается к 25 минутам, в одной игре он сыграл сразу 27 минут. Такое игровое время можно встретить по большей степени у защитников, а не у нападающих. Всего дважды за этот сезон Капризов проводил на льду меньше 20 минут.
«Все дело в том, как он играет, как он борется, в его готовности играть по обе стороны площадки. Он выходит на лед при игре “6 на 5”, у него есть шайбы в пустые ворота. Но вы не просто выпускаете его на площадку, потому что хотите, чтобы он забил гол в пустые ворота. Он доказал, что готов играть в любой ситуации, в равных составах, и он очень хорош в таких ситуациях. Я думаю, именно эта черта, его универсальность, делают его особенным игроком.
Он не односторонний игрок, обладающий только одним хорошим навыком. Капризов, очевидно, игрок, постоянно набирающий очки, очень талантливый нападающий, но его преданность игре на команду и его готовность делать все необходимое, когда у него нет шайбы, — вот, что действительно впечатляет меня», — говорил главный тренер «Миннесоты» Уайлд Джон Хайнс.
Капризов, можно сказать, почти идеальный пример нападающего с поступательным и плавным развитием. Форвард полностью сформировался в КХЛ, дорос до уровня лидера своей команды и только затем уехал в Северную Америку, где дальше продолжил прогрессировать. С каждым годом Кирилл оправдывает свой самый большой контракт в команде, показывая все более результативную игру и ведя партнеров за собой.
Следующий сезон — последний год контракта с «Миннесотой», и уже ходят разговоры о том, что Кириллом интересуются разные клубы НХЛ, способные предложить контракт чуть ли не уровня Коннора Макдэвида. Эти разговоры справедливы, учитывая, на какой уровень вышел нападающий. Уже в этом чемпионате он может стать настоящим вожаком всей русской банды, выступающей в сильнейшей лиге Северной Америки.
Надежда Тонконог