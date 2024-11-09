Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Эрик Карлссон (4-я минута), Майкл Бантинг (7), российский нападающий Евгений Малкин (51) и Ноэль Аччари (60). У хозяев площадки отличились Расмус Сандин (9) и Эндрю Манджапане (27).
Евгений Малкин также отметился голевой передачей.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес пять бросков в створ ворот, провел три силовых приема, завершил матч с показателем полезности «минус 2» и очков не набрал. Его голевая серия, составившая пять матчей, прервалась. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев дважды бросил в створ ворот и применил три силовых приема.
В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» в гостях уступили «Торонто Мейпл Лифс» (1:3). Перед началом встречи участие в церемонии символического вбрасывания принял олимпийский чемпион, россиянин Павел Дацюк, ранее получивший перстень члена Зала хоккейной славы. 11 ноября в Торонто пройдет официальная торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего сборной России в Зал хоккейной славы.