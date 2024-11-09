Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес пять бросков в створ ворот, провел три силовых приема, завершил матч с показателем полезности «минус 2» и очков не набрал. Его голевая серия, составившая пять матчей, прервалась. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев дважды бросил в створ ворот и применил три силовых приема.