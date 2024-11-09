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Гол и пас Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Вашингтоном» Овечкина

Гол и пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон», Овечкин без очков.

Источник: Patrick Smith/Getty Images
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 6, 9.11.2024, 3:30
Вашингтон
2
Питтсбург
4

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Эрик Карлссон (4-я минута), Майкл Бантинг (7), российский нападающий Евгений Малкин (51) и Ноэль Аччари (60). У хозяев площадки отличились Расмус Сандин (9) и Эндрю Манджапане (27).

Евгений Малкин также отметился голевой передачей.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин нанес пять бросков в створ ворот, провел три силовых приема, завершил матч с показателем полезности «минус 2» и очков не набрал. Его голевая серия, составившая пять матчей, прервалась. Защитник «Кэпиталз» Александр Алексеев дважды бросил в створ ворот и применил три силовых приема.

В другом матче игрового дня НХЛ хоккеисты «Детройт Ред Уингз» в гостях уступили «Торонто Мейпл Лифс» (1:3). Перед началом встречи участие в церемонии символического вбрасывания принял олимпийский чемпион, россиянин Павел Дацюк, ранее получивший перстень члена Зала хоккейной славы. 11 ноября в Торонто пройдет официальная торжественная церемония введения 46-летнего экс-нападающего сборной России в Зал хоккейной славы.

Торонто
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
9.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19152 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Дерек Лалонд
Вратари
Энтони Столарз
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот)
1-й период
10:48
Майкл Расмуссен
11:12
Митчелл Марнер
(Вильям Нюландер, Морган Райлли)
19:19
Бобби Макманн
2-й период
27:55
Джон Таварес
29:10
Дилан Ларкин
(Лукас Раймонд, Алекс Дебринкэт)
30:11
Командный штраф
31:01
Джон Таварес
(Митчелл Марнер, Морган Райлли)
33:03
Симон Бенуа
3-й период
58:30
Джон Таварес
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Питтсбург
Торонто
Детройт
НХЛ: таблица и календарь