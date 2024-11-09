Малкин врезал американцу по лицу и прибил «Вашингтон»! Овечкин был в ярости

Пока американская общественность в деталях освещала противостояние Овечкина и Кросби, на авансцену вышел другой ветеран НХЛ, чьи заслуги перед хоккеем оценены недостаточно высоко. Евгений Малкин является не менее великим спортсменом, чем Ови и Сид. В своей карьере он добился практически всего — в арсенале его заслуг не хватает лишь олимпийского золота. В свои 37 лет он, как и Кросби с Овечкиным, все еще показывает высокий уровень игры и результативности. В текущем сезоне он уступает по очкам лишь Кириллу Капризову, Никите Кучерову и Артемию Панарину в списке российских бомбардиров лиги. О своем величии Джино громко заявил и сегодня, заодно напомнив, как он любит быть палачом «Вашингтона».