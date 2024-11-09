Малкин врезал американцу по лицу и прибил «Вашингтон»! Овечкин был в ярости

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в принципиальном матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. В легендарной битве Александра Овечкина с Сидни Кросби, за которой внимательно следила вся Северная Америка, главным героем стал Евгений Малкин.
Великое противостояние, ставшее частью истории НХЛ
Матчи между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» и без того имели принципиальный характер, но обрели особенный статус с началом дуэли двух первых номеров драфтов 2004 и 2005 годов — Александра Овечкина и Сидни Кросби соответственно. Оба дебютировали в НХЛ в сезоне-2005/06, и уже тогда они считались главными лицами своих франшиз. Но мог ли кто-нибудь в то время представить, насколько легендарным получится их путь…
Новый сезон НХЛ стал юбилейным, уже 20-м в карьере Ови и Сида. Перед 70-й очной встречей в рамках чемпионатов лиги россиянин и канадец провели друг против друга 69 баталий. Овечкин в этих играх набрал 67 очков (37 голов и 30 передач), Кросби — 90 баллов (31+59); «Вашингтон» одержал 29 побед, а «Питтсбург» — 40. Зарубились Александр с Сидни и в плей-офф: «Пингвинз» трижды вставали у «Кэпиталз» на пути в битве за Кубок Стэнли (2009-й, 2016-й и 2017-й годы), прежде чем «столичные» в мае 2018-го сняли проклятье и одолели «пингвинов». За 25 очных встреч в плей-офф Овечкин набрал 33 очка (15+18), Кросби — 30 (13+17), а в одной из матчей серии сезона-2008/09 они и вовсе оформили по хет-трику.
На сегодняшний день Ови и Сид являются главными легендами НХЛ среди действующих игроков лиги. За плечами у Александра Кубок Стэнли, «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи», «Конн Смайт Трофи», по три приза «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» и рекордные девять наград «Морис Ришар Трофи». Россиянин — лучший снайпер XXI века и приближается к званию главного голеадора за всю историю чемпионатов лиги. Кросби по два раза выиграл «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», «Морис Ришар Трофи», «Конн Смайт Трофи» и призы Марка Мессье, трижды становился обладателем приза «Тед Линдсей Эворд» и Кубка Стэнли, а также является членом «Тройного золотого клуба», входит в десятку лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ и находится в нескольких шагах от отметки в 600 заброшенных шайб в турнире.
В свой 20-й сезон оба ветерана все еще находятся первых ролях в НХЛ. Овечкин в 12 первых играх «регулярки» набрал 16 очков (8+8), Кросби — 15 (6+9). Накануне оба впервые в истории вошли в тройку звезд игровой недели.
«Удивительно, как летит время. Здорово, когда в мои первые пару лет было такое соперничество, как Овечкин — Кросби, и все были в восторге от этого — болельщики, СМИ. Это давало больше мотивации, больше энергии, когда я выходил на лед. Кросби невероятен. Несмотря на множество травм, он все еще делает удивительные вещи».
«Оглядываясь назад, не думаю, что мы когда-либо могли себе это представить. Это было слишком далеко. Тот факт, что мы все еще играем и соревнуемся друг с другом, а Овечкин делает то, что делает, — это нечто особенное. Его погоня за рекордом Гретцки — это невероятно».
Овечкин бесился из-за того, что не мог забить
Овечкин отметился голами в четырех последних матчах с «Питтсбургом», а к новой встрече с «пингвинами» подошел в потрясающей форме и с пятиматчевой голевой серией. Все шло к тому, что ее Александр продлит. Свою заряженность на принципиальный матч с «Пенс» русский ветеран продемонстрировал в самом начале игры, когда в первой же смене силовым приемом впечатал в борт самого Сидни Кросби.
Однако этим успешные действия Ови на льду ограничились. Александр за весь матч имел уйму шансов забить «Питтсбургу», нанес пять бросков в створ ворот, но так и не смог переиграть голкипера оппонентов. Финский вратарь «пингвинов» Йоэль Бломквист выдал один из лучших матчей в своей карьере: он отразил 32 броска из 34, лишил Овечкина и компанию успеха в ситуациях, которые должны были завершиться взятием ворот, и был признан второй звездой встречи. Ови, обстрелявший владения «Питтсбурга», пребывал в состоянии ярости из-за того, что шайба никак не окажется в сетке после его попыток загнать туда снаряд.
Малкин снова добил «Вашингтон». А заодно и поиздевался над американцем
Пока американская общественность в деталях освещала противостояние Овечкина и Кросби, на авансцену вышел другой ветеран НХЛ, чьи заслуги перед хоккеем оценены недостаточно высоко. Евгений Малкин является не менее великим спортсменом, чем Ови и Сид. В своей карьере он добился практически всего — в арсенале его заслуг не хватает лишь олимпийского золота. В свои 37 лет он, как и Кросби с Овечкиным, все еще показывает высокий уровень игры и результативности. В текущем сезоне он уступает по очкам лишь Кириллу Капризову, Никите Кучерову и Артемию Панарину в списке российских бомбардиров лиги. О своем величии Джино громко заявил и сегодня, заодно напомнив, как он любит быть палачом «Вашингтона».
Во многих предыдущих играх «Кэпс» и «Пенс», завершившихся в пользу клуба из Пенсильвании, Малкин был главным героем, который прямо влиял на результат. Сегодняшняя игра стала одной из таких. Еще в дебюте встречи Евгений ассистировал Эрику Карлссону и помог «Питтсбургу» открыть счет.
А в решающем отрезке встречи Джино вновь вывел «Пингвинз» вперед и стал автором победного гола. Эта шайба стала для него пятой в сезоне и 503-й — в карьере в чемпионатах НХЛ. Звание первой звезды матча справедливо досталось Малкину.
К тому же Евгений не забыл добавить огонька и без того жаркой битве. Еще при счете 2:2 в конце второго периода Малкин закусился с одним из главных хулиганов «Вашингтона» Томом Уилсоном. Россиянин издевательски врезал американцу по лицу, да так, что тот на мгновение даже опешил. В ответ Уилсон «потроллил» Малкина, показав тому язык. Впоследствии соперники еще немного побеседовали, обменявшись любезностями, но до полноценной драки дело не довели.
Добыв важную во всех смыслах победу, «Питтсбург» возвращается домой, где совсем скоро клуб проведет церемонию чествования Малкина, ранее вошедшего в клуб игроков с 500 голами в чемпионатах НХЛ.
Автор: Андрей Сенченко