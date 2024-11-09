В Америке царит русский самородок из Сибири! Капризов штампует очки и уже стал лучшим во всей НХЛ

«Миннесота» отправилась в путешествие по Калифорнии, и в первом матче в Золотом штате против «Сан-Хосе» форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик. Он приблизил его вплотную к лучшему бомбардиру сезона Натану Маккиннону из «Колорадо», а в матче против «Анахайма» россиянин совершил новый прорыв.
В середине первого периода Кирилл забил свой восьмой гол в сезоне и догнал Маккиннона. Эта шайба сделала счет 3:0 в пользу «Уайлд».
«Меня результативность Кирилла совсем не удивляет. Я же вижу его последние четыре года. Он меня уже не может удивить, потому что он просто лучший игрок», — отметил центр звена Кирилла норвежец Матс Цуккарелло.
В начале третьего периода «Анахайм» пробил голкипера «Дикарей» Филипа Густавссона, но только раззадорил этим соперника. Ближе к финальной сирене Кирилл Капризов вывел на бросок Марко Росси, а затем забил сам. Капризов повторил рекорд действующих игроков НХЛ по гостевым матчам с 2+ очками подряд (8 матчей) и на два балла опередил Натана Маккиннона.
Всего за свою карьеру в НХЛ Капризов добрался до отметки в 100 матчей с двумя и более очками, причем россиянину потребовалось для этого сыграть всего 292 встречи. Быстрее Кирилла до этой сотни добирались только Кросби (235), Макдэвид (270) и Овечкин (272).
А что касается спора бомбардиров НХЛ, то тройка лучших хоккеистов по очкам на данный момент выглядит так:
- Капризов — 27 (9+18) очков,
- Маккиннон — 25 (6+19),
- Кучеров — 23 (11+12).
Автор: Кирилл Михайлов