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В Америке царит русский самородок из Сибири! Капризов штампует очки и уже стал лучшим во всей НХЛ

Кирилла не остановить.

Источник: AP 2024

«Миннесота» отправилась в путешествие по Калифорнии, и в первом матче в Золотом штате против «Сан-Хосе» форвард «Уайлд» Кирилл Капризов оформил ассистентский хет-трик. Он приблизил его вплотную к лучшему бомбардиру сезона Натану Маккиннону из «Колорадо», а в матче против «Анахайма» россиянин совершил новый прорыв.

В середине первого периода Кирилл забил свой восьмой гол в сезоне и догнал Маккиннона. Эта шайба сделала счет 3:0 в пользу «Уайлд».

«Меня результативность Кирилла совсем не удивляет. Я же вижу его последние четыре года. Он меня уже не может удивить, потому что он просто лучший игрок», — отметил центр звена Кирилла норвежец Матс Цуккарелло.

В начале третьего периода «Анахайм» пробил голкипера «Дикарей» Филипа Густавссона, но только раззадорил этим соперника. Ближе к финальной сирене Кирилл Капризов вывел на бросок Марко Росси, а затем забил сам. Капризов повторил рекорд действующих игроков НХЛ по гостевым матчам с 2+ очками подряд (8 матчей) и на два балла опередил Натана Маккиннона.

Всего за свою карьеру в НХЛ Капризов добрался до отметки в 100 матчей с двумя и более очками, причем россиянину потребовалось для этого сыграть всего 292 встречи. Быстрее Кирилла до этой сотни добирались только Кросби (235), Макдэвид (270) и Овечкин (272).

А что касается спора бомбардиров НХЛ, то тройка лучших хоккеистов по очкам на данный момент выглядит так:

  1. Капризов — 27 (9+18) очков,
  2. Маккиннон — 25 (6+19),
  3. Кучеров — 23 (11+12).

Автор: Кирилл Михайлов

Анахайм
2:5
0:3, 0:0, 2:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
9.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 14706 зрителей
Главные тренеры
Грег Кронин
Джон Хайнс
Вратари
Лукаш Достал
(Лукаш Достал)
Филип Густавссон
(Филип Густавссон)
1-й период
07:31
Джейкоб Миддлтон
(Юэль Эрикссон Эк)
09:11
Маркус Фолиньо
(Брок Фэйбер, Фредерик Годро)
12:32
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Деклэйн Чисхольм)
14:36
Якуб Лауко
2-й период
22:35
Тревор Зеграс
26:45
Алекс Киллорн
29:23
Райан Хартман
39:15
Кирилл Капризов
3-й период
42:16
Робби Фаббри
47:10
Мэтт Болди
49:12
Зак Богосян
49:12
Зак Богосян
54:20
Марко Росси
(Кирилл Капризов)
56:15
Радко Гудас
57:44
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Марко Росси)
59:47
Мэйсон Мактавиш
(Радко Гудас, Урхо Вааканайнен)
Овертайм
60:00
Яков Тренин
60:00
Зак Богосян
Статистика
4
Штрафное время
16
6
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Анахайм
НХЛ: таблица и календарь