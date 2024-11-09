Капризова признали третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на субботу «Миннесота» обыграла в гостевом матче регулярного чемпионата «Анахайм Дакс» со счетом 5:2. Капризов забросил две шайбы и отдал голевую передачу, набрав три очка во втором матче подряд. Россиянин с 27 очками возглавил бомбардирскую гонку.
Первой звездой дня признан канадский нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев, который оформил дубль в победном матче против «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ).
Второй звездой дня стал канадский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес, также забросивший две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз» (3:1).