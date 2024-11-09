Капризова признали третьей звездой дня в НХЛ

В ночь на субботу «Миннесота» обыграла в гостевом матче регулярного чемпионата «Анахайм Дакс» со счетом 5:2. Капризов забросил две шайбы и отдал голевую передачу, набрав три очка во втором матче подряд. Россиянин с 27 очками возглавил бомбардирскую гонку.