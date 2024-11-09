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Капризова признали третьей звездой дня в НХЛ

Форварда «Миннесоты» Капризова признали третьей звездой дня в НХЛ.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В ночь на субботу «Миннесота» обыграла в гостевом матче регулярного чемпионата «Анахайм Дакс» со счетом 5:2. Капризов забросил две шайбы и отдал голевую передачу, набрав три очка во втором матче подряд. Россиянин с 27 очками возглавил бомбардирскую гонку.

Первой звездой дня признан канадский нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев, который оформил дубль в победном матче против «Вегас Голден Найтс» (4:3 ОТ).

Второй звездой дня стал канадский нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес, также забросивший две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз» (3:1).

Сан-Хосе
2:5
0:1, 1:2, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
8.11.2024, 06:30 (МСК UTC+3)
SAP Center, 10526 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джон Хайнс
Вратари
Витек Ванечек
(Витек Ванечек)
Марк-Андре Флери
(Марк-Андре Флери)
1-й период
02:22
Зак Богосян
(Деклэйн Чисхольм, Маркус Фолиньо)
10:02
Карл Грундстрем
15:22
Барклай Гудроу
2-й период
21:17
Брок Фэйбер
24:36
Маклин Селебрини
(Микаэль Гранлунд, Хенри Тран)
28:01
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Марко Росси)
32:28
Люк Канин
33:26
Мэтт Болди
(Кирилл Капризов, Брок Фэйбер)
36:31
Юэль Эрикссон Эк
3-й период
46:02
Юнас Бродин
(Кирилл Капризов, Фредерик Годро)
48:28
Джаред Сперджен
56:08
Маклин Селебрини
(Хенри Тран, Микаэль Гранлунд)
58:25
Мэтт Болди
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь