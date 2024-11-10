Овечкин оправдался за провал: мощно вынес канадца и приблизился к Гретцки!

Затем к середине второго периода встречи при счете 1:1 Овечкин зарядил свою пушку и буквально запустил ракету классным кистевым броском из левого круга вбрасывания. Биннингтон, до этого совершивший ряд эффектных спасений, в этой ситуации выручить не смог, а партнеры своему вратарю не помогли. Этим голом Александр вывел «Вашингтон» вперед. Далее «Кэпиталз» лишь увеличивали свое преимущество и не давали хозяевам площадки хоть сколько-нибудь сократить отставание в счете. Оформив уже 131-й в карьере решающий гол матча, Овечкин приблизился к рекорду Яромира Ягра (135) по победным голам в «регулярках» НХЛ.