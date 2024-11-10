Овечкин оправдался за провал: мощно вынес канадца и приблизился к Гретцки!

Принципиальный матч против «Питтсбург Пингвинз», который завершился для «Вашингтон Кэпиталз» обидным поражением, получился весьма энергозатратным. «Столичные» в той встрече смогли отыграться с 0:2, но в третьем периоде не удержали Евгения Малкина и позволили ему отпраздновать громкий успех. Времени на анализ произошедшего у Спенсера Карбери практически не было — буквально сразу же его банда отправилась на выезд в гости к «Сент-Луис Блюз» на очередной сезонный бэк-ту-бэк.
Особенным этот матч стал для Александра Овечкина. В бойне с «Питтсбургом» Ови впервые за шесть последних игр не отметился результативными действиями и не скрывал своей ярости от обиды из-за того, что так и не смог пробить голкипера «Пингвинз». Ругань русского ветерана видел весь хоккейный мир.
«Блюз» были едва ли не идеальным оппонентом для Александра, чтобы оправдаться за вчерашнюю неудачу. До сегодняшнего дня Овечкин провел 26 матчей против «Сент-Луиса» в рамках чемпионатов НХЛ и забросил в них 19 шайб. Его процент результативности составлял 73%, что является одним из лучших для Ови в его карьере. Чаще русский снайпер казнил лишь «Миннесоту Уайлд» (19 голов в 23 играх, 83% результативности), «Виннипег Джетс» / «Атланту Трэшерз» (55 голов в 73 играх, 75%) и «Торонто Мейпл Лифс» (44 гола в 59 играх, 75%).
С другой стороны, в последних шести очных встречах с «Блюз» Овечкин отличился лишь однажды: почти два года назад — 18 ноября 2022-го. Вратарю «музыкантов» Джордану Биннингтону Александр и вовсе забил лишь однажды. Причем сделал это аж в октябре 2019-го.
Спустя пять с лишним лет Ови этот досадный недочет поправил и сделал все в лучшем виде.
Для начала 39-летний россиянин размял кости и в качестве спарринг-партнера выбрал Джордана Кайру. Канадский форвард «Блюз» после силового приема от Овечкина моментально рухнул на лед. Шансов устоять на ногах у него не было.
Затем к середине второго периода встречи при счете 1:1 Овечкин зарядил свою пушку и буквально запустил ракету классным кистевым броском из левого круга вбрасывания. Биннингтон, до этого совершивший ряд эффектных спасений, в этой ситуации выручить не смог, а партнеры своему вратарю не помогли. Этим голом Александр вывел «Вашингтон» вперед. Далее «Кэпиталз» лишь увеличивали свое преимущество и не давали хозяевам площадки хоть сколько-нибудь сократить отставание в счете. Оформив уже 131-й в карьере решающий гол матча, Овечкин приблизился к рекорду Яромира Ягра (135) по победным голам в «регулярках» НХЛ.
В дебюте третьего период Овечкин оформил дубль. Его первый бросок из «офиса» был отражен, но через мгновение Александр поразил уже пустые ворота. Благодаря этой шайбе россиянин оформил ряд достижений:
- довел до десяти число голов в сезоне-2024/25 и девятый раз в карьере уложился в первые 14 матчей со старта чемпионата. В предыдущие восемь раз Ови завершил «регулярку» с 40 голами и более, а в сезонах-2005/06, −2009/10, −2013/14, −2018/19 и −2021/22 и вовсе достиг отметки в 50 шайб. На секундочку — по текущему графику Овечкин идет минимум на 58 (!) голов за сезон;
- провел 175-й в карьере матч в чемпионатах НХЛ с двумя голами и более. По этому показателю Овечкина опережает только Уэйн Гретцки (189);
- обновил собственный же рекорд по голам в большинстве (314);
- довел общее число голов в карьере в чемпионатах НХЛ до 863. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталась 31 шайба, до выхода на чистое первое место снайперской гонки — 32 шайбы.
«Вашингтон» же в итоге катком прошелся по «Сент-Луису», оформив разгромную победу со счетом 8:1. Пять шайб из восьми «столичные» забросили в третьем периоде. И в очередной раз лучшим героем встречи был признан Овечкин. Российский нападающий обманывает возраст и свои 39 лет играет все с тем же задором и удовольствием, что и 10−15 лет назад.
Андрей Сенченко