«Виннипег» установил исторический рекорд старта сезона НХЛ всех времён

Таким образом, «Джетс» стали лучшей командой в истории сильнейшей лиги мира, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.