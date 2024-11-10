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«Виннипег» установил исторический рекорд старта сезона НХЛ всех времён

Сегодня, в ночь на 10 ноября, «Виннипег Джетс» одержал домашнюю победу над «Даллас Старз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Чемпионат.com

Эта победа стала для канадского коллектива шестой подряд и 14-й в 15 матчах со старта нынешнего сезона.

Таким образом, «Джетс» стали лучшей командой в истории сильнейшей лиги мира, которой удалось продемонстрировать такую статистику побед в первых 15 играх с начала регулярки. Ранее лучшим результатом было достижение «Оттавы Сенаторз» в сезоне-2007/2008 — 13 побед и два поражения.

Единственной командой, которой к данному моменту удалось взять верх над «Виннипегом» в нынешнем сезоне, стал «Торонто Мэйпл Лифс» (6:4).

Подопечные Скотта Арниела набрали 28 очков и лидируют в Центральном дивизионе. В ближайшей игре «Виннипег» 13 ноября сыграет в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Виннипег
4:1
2:0, 2:0, 0:1
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
9.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Питер Дебур
Вратари
Коннор Хеллибак
Джейк Эттингер
(Кейси Десмит)
1-й период
00:57
Нино Нидеррайтер
01:21
Тайлер Сегин
05:37
Сэм Стил
07:28
Алекс Иафалло
(Владислав Наместников, Коул Перфетти)
10:21
Расмус Купари
(Алекс Иафалло)
12:27
Коул Перфетти
2-й период
23:34
Владислав Наместников
(Коул Перфетти, Нил Пионк)
26:54
Джейми Бенн
27:14
Николай Элерс
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
3-й период
43:53
Колин Миллер
43:53
Томас Харли
44:58
Мэтт Дюшен
47:11
Владислав Наместников
51:25
Адам Лаури
51:25
Джейми Бенн
51:25
Джейми Бенн
51:25
Джейми Бенн
56:36
Логан Стэнли
58:38
Роопе Хинтц
(Томас Харли, Евгений Дадонов)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
27
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Даллас
НХЛ: таблица и календарь