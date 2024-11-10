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Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Вашингтона» в день своего рождения

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил разгромную победу «Кэпиталз» над «Сент-Луисом» (8:1) в день своего 43-летия.

Источник: Getty Images

Специалист заявил команде перед игрой, что хочет в подарок на праздник победу над соперником.

«Это было довольно впечатляюще. Нам пришлось сдержать шторм в исполнении соперника. Сначала было тяжело. Нам нужно было время, чтобы найти опору. Мы нашли свою игру во втором периоде и смогли взять её под контроль.

Каждое звено внесло свой вклад в победу. Все выполняли наш план на игру и играли в правильный хоккей. Сегодня мы были именно той командой, которую хотим видеть», — цитирует Карбери Washington Post.

Сент-Луис
1:8
1:1, 0:2, 0:5
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
10.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Дрю Баннистер
Спенсер Карбери
Вратари
Джордан Биннингтон
Логан Томпсон
1-й период
00:59
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран)
07:07
Скотт Перунович
(Мэтт Кэссел, Джордан Кайру)
10:17
Майкл Сгарбосса
16:59
Джейкоб Чикран
2-й период
27:42
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
30:53
Джейкоб Чикран
(Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа)
37:28
Джон Карлсон
3-й период
41:02
Райан Сутер
42:09
Александр Овечкин
(Том Уилсон, Дилан Строум)
43:51
Расмус Сандин
(Майкл Сгарбосса, Якуб Врана)
47:37
Захари Болдюк
47:37
Ник Дауд
50:03
Райан Сутер
50:20
Коннор Макмайкл
(Дилан Строум, Джон Карлсон)
55:27
Майкл Сгарбосса
(Мартин Фехервари, Эндрю Манджапане)
56:45
Брендон Духайм
(Джон Карлсон, Тэйлор Рэддиш)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь