Панарин не отпускает Кучерова! Хлебушек забил 10-й гол в сезоне и вместе с Ови продолжает погоню снайперов

В ночь на воскресенье американский голкипер «Синерубашечников» совершил настоящую «кражу», сделав 37 сейвов и в 61-й раз за карьеру сыграл на ноль. По данным Natural Stat Trick, «Детройт» создал за матч 16 голевых моментов, но ни один из них не был реализован. Куик подчищал все, что мог и играл максимально уверенно, хотя оборона перед ним действовала очень небрежно, а «Рейнджеры» в целом играли с большими ошибками.