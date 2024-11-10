Панарин не отпускает Кучерова! Хлебушек забил 10-й гол в сезоне и вместе с Ови продолжает погоню снайперов

«Рейнджеры» не оставили шансов «Детройту».
«Власти Детройта разыскивают 38-летнего мужчину с усами, который носит красно-сине-белую маску. Его зовут Джонатан Куик», — с таким заголовком обратилась к читателям газета Detroit Free Press после того, как «Рейнджеры» обыграли в гостях «Ред Уингз» (4:0).
В ночь на воскресенье американский голкипер «Синерубашечников» совершил настоящую «кражу», сделав 37 сейвов и в 61-й раз за карьеру сыграл на ноль. По данным Natural Stat Trick, «Детройт» создал за матч 16 голевых моментов, но ни один из них не был реализован. Куик подчищал все, что мог и играл максимально уверенно, хотя оборона перед ним действовала очень небрежно, а «Рейнджеры» в целом играли с большими ошибками.
Главный тренер «Рейнджеры» Питер Лавиолетт призывал своих подопечных играть более агрессивно после поражения от «Баффало» в четверг, но никакой агрессии так и не появилось. За два периода «Рейнджерс» нанесли 14 бросков, за три — 24.
Но у «Парней с Бродвея» помимо Куика был еще один парень, который и решил исход матча в пользу гостей. Это был Артемий Панарин, набравший 2 (1+1) очка и ставший одним из главных творцов успеха. В середине первого периода он ассистировал Крису Крайдеру, который открыл счет в большинстве.
А во втором периоде Хлебушек забил сам, доведя счет голов до десяти в сезоне. Панарин сравнялся с Александром Овечкиным и лишь на один гол отстает от лучшего снайпера сезона Никиты Кучерова (11).
«Шайба Панарина дала команде преимущество преимущество в три гола, оно помогло “Рейнджерс” успокоиться. Райлли Смит забил гол в пустые ворота и установил окончательный счет. Очевидно, что еще многое предстоит расчистить — но сделать это после победы, безусловно, лучше, чем после поражения. За это “Рейнджеры” могут поблагодарить Куика», — отметил после матча обозреватель LoHud Винс Меркольяно.
«Казалось, что “Детройт” в любой момент может решить исход игры. У “Ред Уингз” ни разу не возникло проблем со входом в зону “Рейнджерс”. У “Синерубашечников” пока что полный хаос в игре как с шайбой, так и без нее, все решает индивидуальный талант», — подвела итог Молли Уокер из New York Post.
Леонид Михайлов