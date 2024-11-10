«Мы не хотим быть слишком милыми». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки

Также Великий обратил внимание на важную деталь гонки за рекордом: «Послушайте, когда ты делаешь что-то подобное, есть одна из вещей, о которой могут недостаточно говорить. Вероятно, все слишком сосредоточены на Алексе, но это весело и для других игроков. Я помню, моим одноклубникам тоже нравилось такое. Они наслаждались этим, они тоже участвовали во всем этом. И я уверен, все эти молодые парни участвуют в этом вместе с Алексом. И, конечно же, болельщики, вся организация, владелец, каждый. Это захватывающее время».