«Мы не хотим быть слишком милыми». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в гостевом матче с сокрушительным третьим периодом (8:1). Александр Овечкин забил победный гол и оформил второй дубль в сезоне, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки остается 31 шаг (863 шайбы против 894).
«Кэпиталз» провели второй матч за два дня. Накануне команда Спенсера Карбери уступила «Питтсбургу» (2:4) и прервала серию из семи домашних побед, а ее капитан — из пяти игр с голами (6+5). Теперь «Кэпс» и Ови вернулись на победную волну.
Гретцки говорит о гонке Овечкина
Овечкин перед встречей с «Пингвинз» довел свою голевую серию до пяти матчей в домашней игре с «Нэшвиллом». Пока форвард забивал восьмой гол со старта сезона, Гретцки в студии TNT Sports оценил резвый старт россиянина и «Кэпиталз». Величайший всех времен обратил внимание на перестройку, прогресс и молодых игроков команды Карбери.
«У него потрясающий старт, верно? Послушайте, это не вопрос, побьет ли он рекорд, вопрос в том, когда он его побьет. И это здорово для игры. Это позитив, он был столь классным хоккеистом так много лет, просто здорово», — сказал Гретцки об Овечкине.
Легендарный канадец заметил: «Они сделали несколько хороших изменений в межсезонье, влили новую энергию в клуб. Их вратари выглядят очень надежно. И Алекс играет очень хорошо. Алекс ведет за собой, рядом с ним эти молодые парни выскакивают на площадку и играют с большой отдачей. Этот тренер [Карбери] проделал невероятную работу. Они играют в структуре, умно, упорно. Послушайте, они заслуженно там, где есть сейчас. Они играют очень хорошо».
Также Великий обратил внимание на важную деталь гонки за рекордом: «Послушайте, когда ты делаешь что-то подобное, есть одна из вещей, о которой могут недостаточно говорить. Вероятно, все слишком сосредоточены на Алексе, но это весело и для других игроков. Я помню, моим одноклубникам тоже нравилось такое. Они наслаждались этим, они тоже участвовали во всем этом. И я уверен, все эти молодые парни участвуют в этом вместе с Алексом. И, конечно же, болельщики, вся организация, владелец, каждый. Это захватывающее время».
Гретцки несколько лет повторяет, что подъем Овечкина к его снайперскому достижению от вопроса «если» перешел к пункту «когда». Если у снайпера возникают кризисы, канадец находит способ поддержать его лично. Когда будет совсем близко, Уэйн собирался с одобрения НХЛ и столичного клуба посещать матчи своего хорошего знакомого.
На старте 20-го сезона в лиге Овечкин пока превосходит смелые расчеты и ожидания. За свою карьеру снайпер нередко чередовал взлеты и спады, вряд ли стоит ожидать от ветерана постоянной феерии. Но с таким началом уместны рассуждения: если форвард поддержит заданный темп, у этого «когда» все же появится прописка в этом сезоне — с начала марта до середины апреля.
«Все хотят, чтобы Ови забивал»
«Вашингтон» начал матч с «Сент-Луисом» с гола, Коннор Макмайкл открыл счет на 59-й секунде. При этом два периода получились для гостей достаточно непростыми. Логан Томпсон держал команду в игре, отразил 24 броска и установил рекорд клуба для вратарей-новичков с семью победами на старте сезона. Счет стал разгромным только в заключительной 20-минутке после пяти шайб в ворота Джордана Биннингтона.
Голы Овечкина задавали тон во втором и третьем периодах, первый из них в очередном классном розыгрыше ведущей тройки стал победным. Дилан Строум и Алексей Протас вывели капитана на завершение из левого круга, форвард послал шайбу в ближний угол мимо Биннингтона.
В третьем периоде Овечкин с передачи Строума все-таки закончил розыгрыш большинства после серии неудачных попыток и хаоса перед чужими воротами. Потом «Кэпиталз» еще раз реализовали численное преимущество, Макмайкл тоже оформил дубль после паса Строума при быстром входе в зону атаки.
«Я думаю, что четвертый гол в большинстве был очень важен. Что больше всего ценю: у нас было несколько попыток — и их отразили, иногда это выпускает воздух из спецбригады, после чего остается разобщенное звено. Но они продолжили играть», — сказал Карбери. Тренер также заметил: «Это было довольно впечатляюще. Мы вроде как переждали шторм, поначалу было тяжело. Нам нужно было выстоять, [Томпсон] сделал несколько важных спасений. Затем мы освоились в третьем периоде, смогли взять игру под контроль и удержали его».
Строум ассистировал Овечкину при всех десяти голах россиянина и остается лучшим бомбардиром «Вашингтона» в этом сезоне. Центрфорвард ведущего звена набрал 22 (4+18) очка в 14 матчах и выделяет роль капитана.
«Он заряжает всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Очевидно, мы все работаем над приближением к этому рекорду и выигрываем матчи. Оба дела идут хорошо, надеюсь, мы продолжим так же», — сказал канадец.
Овечкин говорит об игре «Вашингтона»
Овечкин забил 10 голов (8 передач, 18 очков) за 14 матчей. В предыдущем проблемном регулярном чемпионате такое число он выбил только в 45-й игре — 6 февраля сразу после паузы на Матч звезд НХЛ, в которой перезагрузил сезон и вернулся к знакомому темпу.
Александр записал на свой счет 131-й победный гол и сделал еще один шаг к рекорду Яромира Ягра (135). Россиянин провел 175-й матч с двумя и более шайбами, больше только у Гретцки (189). В главной гонке снайпер теперь стоит от Великого в 31 голе — это ровно столько, сколько он забил за всю предыдущую регулярку.
Капитан «Вашингтона» в компании Макмайкла поднялся в число лучших снайперов сезона. Среди семи игроков с 10 голами есть второй россиянин — Артемий Панарин, первую десятку с 11 шайбами возглавляют Никита Кучеров, Сэм Райнхарт и Вильям Нюландер. Есть повод для радости, небольшого победного танца и песни в раздевалке для тренера «С Днем рождения, тебя».
«Очевидно, это был тяжелый второй матч за два дня. Считаю, мы очень хорошо начали, Майки забил важный гол. Эл Ти сегодня играл невероятно. Спасибо ему, что выручал и держал нас в игре. Наконец-то заработало большинство. Забираем это и двигаемся дальше», — сказал Овечкин.
На вопрос, что конкретно заработало в большинстве, Александр улыбнулся: «Ах, мы забили».
Капитан также объяснил, откуда у «Вашингтона» такая уверенность.
«Думаю, мы хорошо знаем свою команду [и ее возможности]. Если играем по своей системе, хорошо распоряжаемся шайбой и возвращаем ее, избегаем глупых решений, это приносит результат. Вы не сможете забивать каждый раз восемь или семь голов. Но, знаете ли, это был очень, очень хороший вечер», — сказал россиянин.
Форвард оценил факт участия 15 игроков «Кэпиталз» в восьми голах в ворота «Блюз».
«Да, это великолепно. Как сказал, все счастливы, вернули уверенность после вчерашнего поражения. Это была очень важная игра для нас в психологическом плане», — сказал хоккеист.
Овечкин заодно ответил на вопрос об особой химии со Строумом, который ассистировал ему при каждом голе.
«Да, я считаю, что наше звено играет хорошо, создает много шансов. Иногда мы не хотим быть слишком милыми [при реализации]. Зини и Про делают отличную работу и находят меня [передачами]. Да, это работает», — сказал Александр.
Артем Агапов