Такого не было ни разу за 106 лет! Громкая сенсация в Америке — лучший результат в истории НХЛ выдал «Виннипег»

«Виннипег Джетс» минувшей ночью обыграл «Даллас Старз» (4:1). Эта победа стала 14-й для команды в 15 матчах со старта сезона. Таким образом подопечные Скотта Арниэла установили абсолютный рекорд лиги по победам со старта регулярного чемпионата. Единственной командой, которой удалось нанести «Джетс» поражение, остается «Торонто Мейпл Лифс» (6:4). Да-да, это действительно первый подобный случай за 106 лет существования главной лиги Северной Америки.
Поучаствовал в победе своей команды сегодня и российский нападающий Владислав Наместников. В первом периоде россиянин отметился результативной передачей. А во втором записал на свой счет и гол. Получив шайбу перед воротами, Наместников объехал их и попытался завезти шайбу в пустой угол. С первого раза нападающему этого сделать не удалось, а вот с добивания, еще и лежа, Наместников таки заставил шайбу пересечь ленточку. В 15 матчах у россиянина 11 (4+7) результативных баллов.
«Я немного поражен таким стартом. Игроки должны понимать, что то, что они уже сделали, — это настоящее достижение. Но в то же время мы бы хотели, чтобы это продолжалось еще. В конце концов, они, должно быть, ужасно гордятся тем, что сделали. Это историческое событие, но я не могу не сказать этого снова, мы забываем сегодняшний матч и готовимся к следующему сопернику. Игроки проделали фантастическую работу, понимая важность каждой игры и каждого момента и идя от игры к игре. Я ужасно горжусь тем, что они сделали», — сказал тренер «Виннипега» Скотт Арниэл.
У «Виннипега» убойное большинство — 43,9% реализации лишнего, что является лучшим показателем в лиге. Они забивают при численном превосходстве фактически в каждом матче.
«Джетс» также являются лучшей командой по разнице заброшенных-пропущенных шайб — 67:31. 67 заброшенных шайб (считая голы после серии буллитов) — самый высокий показатель голов для команды за 15 игр сезона. Больше за такое же количество матчей забрасывал только «Баффало Сейбрз» в сезоне-2006/07 — 68.
Нельзя не отметить прекрасную игру голкипера «Джетс» Коннора Хеллебайка, который установил рекорд команды по продолжительности сухой серии. Голкипер отыграл на ноль два матча и не пропускал почти все три периода в игре с «Далласом», но уйти с «сухарем» на этот раз не удалось. В общей сложности сухая серия Хеллебайка составила 191:47. Предыдущая рекордная сухая серия «Виннипега» продолжалась 187:05 и принадлежала чешскому вратарю Ондржею Павелецу.
«Хеллебайк был великолепен всю эту игру, и предыдущую, и игру перед ней. Он — настоящая скала, и мы бы хотели, помочь ему засушить этот матч, но так иногда случается, главное, что мы одержали победу. Разберем эту игру и будем двигаться дальше», — сказал Наместников после матча.
«То, что он вытворяет каждый матч, просто потрясающе. В какой-то момент начинаешь воспринимать это как должное. Я знаю, что зрители сходят с ума, смотря на его игру, но мы видим это на тренировках каждый день, и он часто показывает это в играх. Он — элитный вратарь», — высказался главный тренер «Джетс» Арниэль о вратаре своей команды.
Теперь перед «Виннипегом» стоит задача намного сложнее — сохранить результаты и ту игру, которую они показывают, и пронести ее через весь сезон. Любая победная серия рано или поздно заканчивается, к этому тоже нужно быть готовыми. Главное, в погоне за победой в каждом матче не перегореть и не потратить все силы до начала матчей навылет. Потому что, к сожалению, как показывает практика, царящие в регулярках команды нередко вылетают в первом-втором раунде плей-офф.
Надежда Тонконог