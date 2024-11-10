Такого не было ни разу за 106 лет! Громкая сенсация в Америке — лучший результат в истории НХЛ выдал «Виннипег»

«Я немного поражен таким стартом. Игроки должны понимать, что то, что они уже сделали, — это настоящее достижение. Но в то же время мы бы хотели, чтобы это продолжалось еще. В конце концов, они, должно быть, ужасно гордятся тем, что сделали. Это историческое событие, но я не могу не сказать этого снова, мы забываем сегодняшний матч и готовимся к следующему сопернику. Игроки проделали фантастическую работу, понимая важность каждой игры и каждого момента и идя от игры к игре. Я ужасно горжусь тем, что они сделали», — сказал тренер «Виннипега» Скотт Арниэл.