«Паша был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус». Ларионов — о Дацюке

Своей непредсказуемостью Паша вносил в игру ту изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой того успеха, которого он добился в Северной Америке и по возвращении в Россию. Трудолюбивый парень, в начале первого сезона он всегда был рядом со мной. На выездах, на играх, в раздевалке, в зале — везде. И всегда делал чуть больше, чем я, потому что мне было 41, а ему — 23.