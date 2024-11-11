В Америке увековечили русского Волшебника! Дацюк 15 лет очаровывал Запад и заслуженно попал в Зал хоккейной славы

Павел Дацюк сегодня ночью официально станет членом Зала хоккейной славы в Торонто. Об этом стало известно еще летом. Сама церемония состоится сегодня ночью. Дацюк уже принял участие в матче легенд перед включением в Зал славы. Павел стал первым российским хоккеистом за пять лет, введенным в Зал хоккейной славы. Предыдущий раз это был Сергей Зубов в 2019 году.
О включении в Зал славы Дацюк узнал на приеме у врача:
«Был на приеме у врача, когда сначала Игорь Ларионов позвонил с предупреждением, что сейчас будет звонок из Торонто, и чтобы я взял трубку. Спросил: “На какую тему?” Он ответил: “Не могу этого говорить”.
Последний раз Павел выходил на лед 10 марта 2021 года, выступая за родной «Автомобилист». В Зал славы ввели Волшебника, как его называли в Америке, только спустя три года. Дело в том, что хоккеист может стать членом Зала славы только по завершении карьеры, а официально о том, что заканчивает играть, Дацюк не объявлял, хоть это и было всем понятно. Летом легендарный нападающий это заявление сделал:
«Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах. Да, возможно, были силы, но ушел огонь, который был со мной многие годы, это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать».
Павел Дацюк является членом Тройного золотого клуба. Павел на данный момент последний из россиян с таким достижением. Волшебник дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройт Ред Уингз» в 2002 и 2008 годах, золото чемпионата мира в 2012 и Олимпиады в 2018 году. В общей сложности Дацюк сыграл на пяти Олимпиадах и семи чемпионатах мира. Кроме того, Дацюк является обладателем Кубка Гагарина 2017 года в составе петербургского СКА, а также становился чемпионом России в 2005 году с «Динамо», вместе с тогда еще восходящей звездой Александром Овечкиным.
За техничное владение шайбой и различные финты, которыми Павел Дацюк очаровывал североамериканскую публику в НХЛ, его прозвали Волшебником (MagicMan). Павел также был очень хорош в исполнении буллитов, один из его финтов при исполнении штрафного броска стали называть буллитом в стиле Дацюка. Горди Хоу как-то говорил о Павле:
«От того, что этот паршивец творит на льду, у меня голова кругом».
Карьера Дацюка в НХЛ получилась длинной. Волшебник выступал только за одну команду — «Ред Уингз» с 2001 по 2016 годы. Павел вполне мог и дальше играть в Северной Америке, но решил вернуться в Россию, чтобы быть поближе к дочери. Об этом его спросил один из болельщиков:
«НХЛ — лучшая лига, ты играешь против лучших игроков, сражаешься каждый день. Но когда я играл здесь, я был далеко от дома долгое время. Когда ты становишься старше, ты хочешь быть ближе к дому. Это одна из причин. Другая причина — это моя старшая дочь, я хотел видеть ее. Она живет в России постоянно, а я был здесь. Меня это беспокоило, я хотел быть более погруженным в ее жизнь», — ответил Дацюк.
Свое включение в Зал славы Павел Валерьевич также посвятил своей семье:
«[Включение в Зал славы посвящаю] в первую очередь, памяти родителей. Без них, без семьи не было бы ничего. И всем людям, которые мне на разных этапах жизни и карьеры помогали», — сказал Дацюк в интервью «СЭ».
Надежда Тонконог