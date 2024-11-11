В Америке увековечили русского Волшебника! Дацюк 15 лет очаровывал Запад и заслуженно попал в Зал хоккейной славы

«НХЛ — лучшая лига, ты играешь против лучших игроков, сражаешься каждый день. Но когда я играл здесь, я был далеко от дома долгое время. Когда ты становишься старше, ты хочешь быть ближе к дому. Это одна из причин. Другая причина — это моя старшая дочь, я хотел видеть ее. Она живет в России постоянно, а я был здесь. Меня это беспокоило, я хотел быть более погруженным в ее жизнь», — ответил Дацюк.