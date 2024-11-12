Павел Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ

Напомним, Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020—2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».