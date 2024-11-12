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Павел Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ

46-летний экс-нападающий «Детройт Ред Уингз», СКА, «Автомобилиста» и сборной России Павел Дацюк официально введён в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Источник: Чемпионат.com

Дацюк стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда как игрок — ранее высокую честь оказали Владиславу Третьяку, Вячеславу Фетисову, Игорю Ларионову, Павлу Буре, Сергею Фёдорову, Сергею Макарову и Сергею Зубову, Валерию Харламову, Александру Якушеву.

Напомним, Дацюк является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли. Свой последний сезон легендарный хоккеист провёл в «Автомобилисте» в 2020—2021 годах, период с 2009 по 2016 год он провёл в НХЛ, где играл за «Детройт Ред Уингз».

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