Ударил канадца и сотворил шедевр: Мичков ярко ответил на санкции американца

Переезд главного российского таланта последних нескольких лет Матвея Мичкова в Северную Америку в этом году справедливо стал одной из главных интриг нового сезона Национальной хоккейной лиги. Связано это было не только с досрочным расставанием юного форварда с петербургским СКА и высокими ожиданиями болельщиков «Филадельфии Флайерз», которые видят в россиянине спасение всей франшизы, но и сомнениями о готовности 19-летнего таланта выдержать уровень лучшей хоккейной лиги мира.
Эти сомнения были забыты довольно скоро после дебюта Мичкова в НХЛ. Россиянин сходу стал набирать очки и в первых же матчах впечатлил американскую общественность, а местная пресса не скупилась на комплименты в его адрес. НХЛ даже признала Матвея лучшим новичком лиги по итогам первого игрового месяца сезона. Сдержанным оставался лишь тренер «Флайерз» Джон Торторелла, который известен своими особыми подходом и требованиями к хоккеистам. Многие эксперты и болельщики опасались взаимодействия Тортса с Мичковым. Как оказалось — не зря.
Поначалу наставник «Филадельфии» закрывал глаза даже на грубые ошибки россиянина: недоработку в обороне Мичков компенсировал результативными действиями, а отсутствие концентрации оправдывалось недостатком опыта у юного дебютанта. Однако позднее Матвей перестал набирать очки и попал под санкции американского тренера. Сперва Торторелла заметно снизил игровое время звездного форварда, а затем и вовсе вывел того из состава. За матчами «Филадельфии» с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» россиянину пришлось смотреть с трибуны.
«Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. Если я вижу, что другие ребята в определенных ситуациях выкладываются, то Матвей просто будет сидеть на скамейке и наблюдать. Ему 19 лет, он играет в лучшей лиге мира и только начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального. Я не кричу на него, а просто говорю, как все работает. Если я считаю, что другие ребята справляются, а у тебя повторяющиеся трудности в одних и тех же ситуациях, тебе придется немного посидеть и понаблюдать. Вот и все», — объяснялся тренер «летчиков».
После недельного перерыва Мичков все же вернулся в состав «Филадельфии». Его первый после возвращения в основу «Флайерз» матч пришелся на домашнюю встречу с одним из худших клубов лиги — «Сан-Хосе Шаркс». Проблемой для «летчиков» мог стать хотя бы тот факт, что они и сами недалеко ушли от роли «акул» в современной НХЛ, но Матвей сделал если не все, то многое, чтобы его команда избежала провала.
Российский форвард отметился результативной передачей и помог Трэвису Конекны реализовать большинство, а также забил сам, сделав счет 3:0 в пользу «Филадельфии». Теперь в активе у Матвея 12 очков (5+7) в 14 играх. Своего преимущества «Флайерз» не удержали и доигрались до серии буллитов, но в ней Мичков шедеврально реализовал свою попытку и добыл команде победу — 4:3.
Матвея в итоге признали первой звездой встречи, хотя он вполне мог стать ее антигероем. В самом конце основного времени матча россиянин ударил канадскую звезду «Шаркс», первого номера драфта НХЛ-2024 Маклина Селебрини и заставил «Флайерз» играть в меньшинстве почти половину овертайма. На его счастье «летчики» выстояли.
«Я вообще не беспокоился о том, как Мичков отреагирует. Я не переживал. Мичков соревнуется, и сегодня он сыграл хорошо», — резюмировал возвращение Матвея в строй главный тренер «Флайерз».
Главное, чтобы не переживал и тем более не обижался сам Мичков, а, напротив, трезво оценивал ситуацию и делал из нее правильные выводы. Если судить по словам россиянина, он находится именно на этом пути:
«Здесь много звезд, много хороших игроков. Не всегда получается то, что ты задумал. Надо работать от игры к игре, тогда придет результат. Мотивация у меня есть всегда. В каждой игре приходится выкладываться и делать все для команды, всегда хочется побеждать».
Андрей Сенченко