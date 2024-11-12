Ударил канадца и сотворил шедевр: Мичков ярко ответил на санкции американца

«Он совершенно не концентрируется на определенных аспектах игры. Если я вижу, что другие ребята в определенных ситуациях выкладываются, то Матвей просто будет сидеть на скамейке и наблюдать. Ему 19 лет, он играет в лучшей лиге мира и только начинает понимать, что такое НХЛ в плане скорости, времени, пространства и всего остального. Я не кричу на него, а просто говорю, как все работает. Если я считаю, что другие ребята справляются, а у тебя повторяющиеся трудности в одних и тех же ситуациях, тебе придется немного посидеть и понаблюдать. Вот и все», — объяснялся тренер «летчиков».