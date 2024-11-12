Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир

Самого Строума летом заводили мысли о рекорде капитана. «Все помнят, как Гретцки забил 802-й гол и побил рекорд Горди Хоу. Тогда пас ему отдал Марти Максорли. Этот момент навсегда вошёл в хоккейную историю. Я отдал Ови пас на гол, который позволил сравняться ему с Хоу, но вряд ли кто-то будет помнить об этом, когда он побьёт главный рекорд. У Ови было больше сезонов с 40+ шайбами, чем сезонов, где он не забивал 40. В прошлом году никто не верил в него после первой части сезона, но я надеюсь, что в новом сезоне мы увидим Овечкина образца второй половины прошлой регулярки», — говорил центрфорвард перед стартом сезона. Забавно, что сам Строум говорил, что пытается подражать стилю… Сидни Кросби!