Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» за разгром от «Далласа»

«Наверное, я рад, потому что помог команде победить. Но в следующем матче мы проиграли 1:7, и сейчас настроение паршивое. Команда — это главное. Когда она побеждает, ты чувствуешь себя хорошо, твоя игра становится лучше, твоя уверенность растет. Мы все связаны друг с другом. Из-за всех этих горок очень тяжело. Мы провели хороший матч против “Вашингтона”, а потом вернулись домой на следующий матч — и такой ужас. Трудно сказать, что происходило в первом периоде прошлой ночью», — признался 38-летний россиянин.