Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» за разгром от «Далласа»

В ночь на вторник «Питтсбург» проиграл дома «Далласу» со счетом 1:7, пропустив шесть шайб в первом периоде.
«По поводу прошлой ночи, я хочу извиниться перед болельщиками. Они увидели очень плохую игру. Я надеюсь, мы все вместе наладим механизм, выиграем завтрашний матч и начнем строить команду, которая станет лучше», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Ранее «Пингвинз» обыграли в гостях «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2, Малкин забросил победную шайбу и отметился голевой передачей.
«Наверное, я рад, потому что помог команде победить. Но в следующем матче мы проиграли 1:7, и сейчас настроение паршивое. Команда — это главное. Когда она побеждает, ты чувствуешь себя хорошо, твоя игра становится лучше, твоя уверенность растет. Мы все связаны друг с другом. Из-за всех этих горок очень тяжело. Мы провели хороший матч против “Вашингтона”, а потом вернулись домой на следующий матч — и такой ужас. Трудно сказать, что происходило в первом периоде прошлой ночью», — признался 38-летний россиянин.
В ночь на четверг «Питтсбург» дома сыграет с «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне Малкин набрал 18 очков (5 шайб + 13 передач) в 17 матчах.