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Малкин извинился перед болельщиками «Питтсбурга» за разгром от «Далласа»

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин извинился перед болельщиками за крупное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старз».

Источник: Пресс-служба "Питтсбурга"

В ночь на вторник «Питтсбург» проиграл дома «Далласу» со счетом 1:7, пропустив шесть шайб в первом периоде.

«По поводу прошлой ночи, я хочу извиниться перед болельщиками. Они увидели очень плохую игру. Я надеюсь, мы все вместе наладим механизм, выиграем завтрашний матч и начнем строить команду, которая станет лучше», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Ранее «Пингвинз» обыграли в гостях «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:2, Малкин забросил победную шайбу и отметился голевой передачей.

«Наверное, я рад, потому что помог команде победить. Но в следующем матче мы проиграли 1:7, и сейчас настроение паршивое. Команда — это главное. Когда она побеждает, ты чувствуешь себя хорошо, твоя игра становится лучше, твоя уверенность растет. Мы все связаны друг с другом. Из-за всех этих горок очень тяжело. Мы провели хороший матч против “Вашингтона”, а потом вернулись домой на следующий матч — и такой ужас. Трудно сказать, что происходило в первом периоде прошлой ночью», — признался 38-летний россиянин.

В ночь на четверг «Питтсбург» дома сыграет с «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне Малкин набрал 18 очков (5 шайб + 13 передач) в 17 матчах.

Питтсбург
1:7
0:6, 1:0, 0:1
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
12.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 16526 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Питер Дебур
Вратари
Йоэль Бломквист
(Алекс Неделькович)
Джейк Эттингер
1-й период
02:33
Мэтт Дюшен
(Мэйсон Марчмент, Брендан Смит)
07:13
Логан Стэнковен
(Джейми Бенн, Эса Линделл)
10:16
Мэйсон Марчмент
(Брендан Смит)
13:09
Миро Хейсканен
(Эса Линделл, Мэйсон Марчмент)
14:37
Миро Хейсканен
18:11
Сидни Кросби
18:39
Тайлер Сегин
(Мэйсон Марчмент, Мэтт Дюшен)
2-й период
28:52
Брендан Смит
35:03
Энтони Бовилье
(Джек Сент-Айвени, Валттери Пуустинен)
35:18
Ноэль Аччиари
3-й период
50:55
Сидни Кросби
53:22
Евгений Малкин
55:10
Уайатт Джонстон
(Мэтт Дюшен, Мэйсон Марчмент)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Даллас
НХЛ: таблица и календарь