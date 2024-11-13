Макдэвид — единственный действующий игрок, кто набирал 100+ очков четыре года подряд

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.