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Макдэвид — единственный действующий игрок, кто набирал 100+ очков четыре года подряд

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил шайбу и отдал три результативные передачи.

Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид четвёртый календарный год подряд набирает 100 и более очков. По данному показателю Коннор — единственный действующий игрок в НХЛ.

Последний раз такое достижение было у Бретта Халла (с 1989 по 1992 год).

В ночь с 12 на 13 ноября в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Эдмонтон