«Очень плохо, что России нет на международных турнирах». Сильное заявление легенды НХЛ Эрика Линдроса

— В России было и есть так много великих игроков, что лучшего за все времена назвать сложно. Когда мы сражались с «Детройтом», Игорь Ларионов был очень хорош. Такой умный игрок! А Сергей Федоров? Он вне всяких рейтингов. Помню, как он целую серию матчей отлично провел как защитник, будучи обычно первым-вторым центрфорвардом в команде. Они (Скотти Боумэн и его штаб в «Ред Уингз». — Прим. И. Р.) перевели его в защиту, и он был так же эффективен, как в атаке. Этот список можно продолжать и продолжать.