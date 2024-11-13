Генменеджер «Питтсбурга» признал свой провал? Что означает готовность Дубаса обменять всех

Дубас же этими действиями словно подписывается под тезисом о своей фантастической неэффективности — удивительно, как генеральному менеджеру не хватило нескольких месяцев весны и лета, чтобы понять, что без кардинальных перестановок навязать борьбу хотя бы за место в плей-офф у этой команды не получится. Возрастные лидеры, которые, как ни крути, уже не станут лучше, отсутствие должного усиления летом, и это при том, что прошлогодняя версия «Пингвинз» оказалась неконкурентоспособной — на что 38-летний функционер рассчитывал перед началом нового сезона?