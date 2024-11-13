Овечкину такое и не снилось! Гений творит историю — канадец Макдэвид вот-вот выбьет 1000 очков в регулярках НХЛ!

Перед матчем «Эдмонтон Ойлерз» с «Нью-Йорк Айлендерс» капитану «Нефтяников» не хватало пяти результативных баллов до достижения в 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Коннор Макдэвид решил не томить своих поклонников ожиданиями и набрал сразу 4 (1+3) результативных балла в одном матче, а его команда одержала победу в овертайме 4:3.
Последний перед великой отметкой результативный балл Макдэвид решил оставить на десерт, как говорится, не все сразу. Зато прямо сейчас Коннор находится на 99 месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 999 очками. Во-первых, это красиво. Во-вторых, Александру Овечкину, Сидни Кросби и другим героям современности такое и не снилось.
Сомнений в том, что Макдэвид уже в следующем матче доберется до заветной тысячи, не возникает. Канадец станет четвертым в истории НХЛ игроком по скорости набора такого количества очков. Впереди идут Майк Босси (656), Марио Лемье (513) и Уэйн Гретцки (424). Следующий матч станет для Макдэвида 659-м. Всего пара матчей от третьего в истории результата.
Сам Коннор после матча с «Айлендерс» свое будущее достижение прокомментировал достаточно скромно:
«Пока еще ничего не произошло. Оставим слова на потом, когда это случится. Но я понимаю, что по скорости этого достижения впереди меня только лучшие. Но пока еще ничего не случилось. Так что я готовлюсь к следующему матчу».
Макдэвиду только 27 лет. Он начал свою карьеру в НХЛ в сезоне-2015/16, уже во втором сезоне он достиг отметки в 100 результативных баллов, преимущественно отдавая результативные передачи — 70 ассистов и 30 голов. Тогда он опередил в гонке бомбардиров праймовых Сидни Кросби и Патрика Кейна, с тех пор ничего не изменилось — Коннор стабильно в тройке лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
«Надеюсь не сглазить, но у меня ощущение, что он сделает это еще до матча с “Торонто”. Надо постучать по дереву на всякий случай, надеюсь, я прав. Уверен, он хотел бы сделать это на домашней арене, перед нашими болельщиками. Мы говорим не о величии, а о легендарности. Рад быть частью этого», — сказал про Макдэвида Леон Драйзайтль, оформивший в матче с «Айлендерс» дубль с передач Коннора.
«Ойлерз» предстоит еще один домашний матч против «Нэшвилл Предаторз» в пятницу. Затем «Нефтяники» отправятся на трехматчевую выездную серию. Вряд ли Макдэвид будет ждать столько матчей, чтобы выбить 1000 очков. Сомнений в том, что капитан «Ойлерз» сделает это уже в следующей игре, практически нет.
Надежда Тонконог