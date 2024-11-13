Овечкину такое и не снилось! Гений творит историю — канадец Макдэвид вот-вот выбьет 1000 очков в регулярках НХЛ!

«Надеюсь не сглазить, но у меня ощущение, что он сделает это еще до матча с “Торонто”. Надо постучать по дереву на всякий случай, надеюсь, я прав. Уверен, он хотел бы сделать это на домашней арене, перед нашими болельщиками. Мы говорим не о величии, а о легендарности. Рад быть частью этого», — сказал про Макдэвида Леон Драйзайтль, оформивший в матче с «Айлендерс» дубль с передач Коннора.