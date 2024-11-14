Овечкин поздравил русского гиганта, но тому не до праздников. Банда Малкина не смогла победить даже в важный день

Перед домашним матчем «Питтсбурга» с «Детройтом» на стадионе «Пингвинов» чествовали Евгения Малкина, который недавно достиг отметки в 500 голов. Празднование проходило в не самой радостной обстановке, поскольку результаты «Пингвинз» не радуют — команда находится в нервном состоянии.
Тем не менее, Малкин получил поздравления от таких парней, как Марк-Андре Флери, Марк Рекки, Райан Уитни, Патрик Хорнквист и, конечно, от Александра Овечкина.
«Привет, Джино. Поздравляю тебя с 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб! Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик!», — такие слова прислал Овечкин.
Несмотря на бурные отношения в начале карьеры, Овечкин и Малкин стали друзьями по мере взросления. Сам Малкин поздравлял Ови с 700-м голом, а летом они даже играли в одной тройке на товарищеском Кубке Ови.
Что же касается «боевых» матчей, то Малкин в нынешнем сезоне стал лидером «Питтсбурга» по очкам — до матча против «Ред Уингз» у него было 18 (5+13) баллов. При этом, сам Евгений прекрасно понимает, что дела в команде обстоят не очень, и после недавнего поражения от «Далласа» (1:7) он публично извинялся перед фанатами.
«Мы хорошо сыграли против “Вашингтона”, а потом снова провалились. Это странно. Нам надо бороться все 60 минут, а у нас не получаются первые периоды. Я надеюсь, мы найдем правильное направление и сможем построить команду. У нас были хорошие беседы внутри коллектива. Надо перестать смотреть друг на друга. Надо играть попроще, играть жестко, держать шайбу в зоне нападения. В этом сезоне у нас была пара отличных матчей. Если мы будем играть так каждый вечер, то у нас будут шансы победить», — говорил Евгений.
Однако в матче с «Детройтом» команда Евгения снова не смогла добиться победы. Первый период «Питтсбург» провел без провала, но во втором пропустил две быстрых шайбы и был вынужден тратить большое количество сил, чтобы догнать.
Шайба Брайана Раста и Энтони Бовилье помогли «Пингвинз» вернуться в игру, но в овертайме все решил точный бросок 21-летнего шведа Симона Эдвинссона, который принес победу «Детройту». Малкин нанес 6 бросков в створ и стал худшим в команде по показателю полезности (-2).
С одной стороны, это может казаться неуважением. С другой — угроза остаться в катящемся с горы «Питтсбурге» тоже не вызывает особого оптимизма. А продлить самому себе шансы на Кубок Стэнли и игру в хорошем коллективе может быть лучшим решением в последние годы карьеры.
Пример у Малкина только что был перед глазами — это Патрик Кейн из «Детройта», который был легендой «Чикаго» и выиграл там все, что можно, а нынче огорчил «Пингвинов» забитым голом в большинстве.
Автор: Леонид Михайлов