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Овечкин поздравил русского гиганта, но тому не до праздников. Банда Малкина не смогла победить даже в важный день

У «Питтсбурга» все плохо.

Источник: NHL.com

Перед домашним матчем «Питтсбурга» с «Детройтом» на стадионе «Пингвинов» чествовали Евгения Малкина, который недавно достиг отметки в 500 голов. Празднование проходило в не самой радостной обстановке, поскольку результаты «Пингвинз» не радуют — команда находится в нервном состоянии.

Тем не менее, Малкин получил поздравления от таких парней, как Марк-Андре Флери, Марк Рекки, Райан Уитни, Патрик Хорнквист и, конечно, от Александра Овечкина.

«Привет, Джино. Поздравляю тебя с 500-м голом в НХЛ. Это огромное достижение. Добро пожаловать в клуб! Продолжай в том же духе. Рад за тебя, мужик!», — такие слова прислал Овечкин.

Несмотря на бурные отношения в начале карьеры, Овечкин и Малкин стали друзьями по мере взросления. Сам Малкин поздравлял Ови с 700-м голом, а летом они даже играли в одной тройке на товарищеском Кубке Ови.

Что же касается «боевых» матчей, то Малкин в нынешнем сезоне стал лидером «Питтсбурга» по очкам — до матча против «Ред Уингз» у него было 18 (5+13) баллов. При этом, сам Евгений прекрасно понимает, что дела в команде обстоят не очень, и после недавнего поражения от «Далласа» (1:7) он публично извинялся перед фанатами.

«Мы хорошо сыграли против “Вашингтона”, а потом снова провалились. Это странно. Нам надо бороться все 60 минут, а у нас не получаются первые периоды. Я надеюсь, мы найдем правильное направление и сможем построить команду. У нас были хорошие беседы внутри коллектива. Надо перестать смотреть друг на друга. Надо играть попроще, играть жестко, держать шайбу в зоне нападения. В этом сезоне у нас была пара отличных матчей. Если мы будем играть так каждый вечер, то у нас будут шансы победить», — говорил Евгений.

Однако в матче с «Детройтом» команда Евгения снова не смогла добиться победы. Первый период «Питтсбург» провел без провала, но во втором пропустил две быстрых шайбы и был вынужден тратить большое количество сил, чтобы догнать.

Шайба Брайана Раста и Энтони Бовилье помогли «Пингвинз» вернуться в игру, но в овертайме все решил точный бросок 21-летнего шведа Симона Эдвинссона, который принес победу «Детройту». Малкин нанес 6 бросков в створ и стал худшим в команде по показателю полезности (-2).

Совсем недавно генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что команда готова обменять любого хоккеиста, кроме Сидни Кросби. Это значит, что Малкин тоже находится под угрозой обмена.

С одной стороны, это может казаться неуважением. С другой — угроза остаться в катящемся с горы «Питтсбурге» тоже не вызывает особого оптимизма. А продлить самому себе шансы на Кубок Стэнли и игру в хорошем коллективе может быть лучшим решением в последние годы карьеры.

Пример у Малкина только что был перед глазами — это Патрик Кейн из «Детройта», который был легендой «Чикаго» и выиграл там все, что можно, а нынче огорчил «Пингвинов» забитым голом в большинстве.

Автор: Леонид Михайлов

Питтсбург
2:3
0:0, 2:2, 0:0
ОТ
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
14.11.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15191 зритель
Главные тренеры
Майк Салливан
Дерек Лалонд
Вратари
Алекс Неделькович
Кэм Тэлбот
2-й период
21:00
Юнатан Берггрен
(Владимир Тарасенко, Джефф Питри)
24:24
Самуэль Пулен
25:15
Патрик Кейн
(Дилан Ларкин, Лукас Раймонд)
27:19
Брайан Раст
(Майкл Бантинг)
32:23
Энтони Бовилье
(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
34:15
Дрю О`Коннор
37:26
Бен Чиаро
3-й период
40:36
Мориц Зайдер
Овертайм
61:30
Симон Эдвинссон
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь