Овечкин поздравил русского гиганта, но тому не до праздников. Банда Малкина не смогла победить даже в важный день

«Мы хорошо сыграли против “Вашингтона”, а потом снова провалились. Это странно. Нам надо бороться все 60 минут, а у нас не получаются первые периоды. Я надеюсь, мы найдем правильное направление и сможем построить команду. У нас были хорошие беседы внутри коллектива. Надо перестать смотреть друг на друга. Надо играть попроще, играть жестко, держать шайбу в зоне нападения. В этом сезоне у нас была пара отличных матчей. Если мы будем играть так каждый вечер, то у нас будут шансы победить», — говорил Евгений.