Тренер Овечкина разнес всю команду после поражения. Не пощадил вообще никого: «Просто позорно. Это касается всех»

«Я не буду вдаваться во все детали, которые случились. Все это видели. Могу лишь сказать, что все это мы рассмотрим и изучим. Штука в том, что мы даже не можем разбить игру на части, исходя из структуры. Для нас иметь такое преимущество и играть так, как мы играли — это невероятно. Были структурные ошибки, ошибки в касаниях шайбы», — заявил тренер «Столичных».