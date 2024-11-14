Тренер Овечкина разнес всю команду после поражения. Не пощадил вообще никого: «Просто позорно. Это касается всех»

Поражение «Вашингтона» на своем льду от «Торонто» (3:4 ОТ) было воспринято штабом «Столичных» очень болезненно. «Кленовые листья» играли без травмированного Остона Мэттьюса, поэтому дуэли снайперов с Александром Овечкиным не случилось, но россиянин и без того остался без забитых голов. Ови отметился одной голевой передачей и нанес 4 броска в створ, но «Столичные» упустили преимущество в две шайбы в самой концовке третьего периода. А в овертайме свое слово сказал ветеран Джон Таварес, оставивший «Кэпиталз» без победы.
После матча наставник «Вашингтона» Спенсер Карбери просто бушевал — таким его удается увидеть достаточно редко.
«Во второй половине матча все пошло не так. Начались большие проблемы. Если уж говорить начистоту, мы сыграли просто позорно. Позорно! Это касается всех. Играть с командой, которая выходит на лед два дня подряд и уступать в концовке. Нашу команду было просто не узнать. Третий период проиграли, хотя вели с перевесом в две шайбы. Это был позор на домашнем льду», — безапелляционно заявил Карбери.
Карбери отказался разбирать отдельные ошибки, которые накапливались по ходу игры. Ошибки, из-за которых Уильям Нюландер (которого Карбери выделил перед игрой как игрока, за которым стоит особенно следить) сократил отставание «Торонто», а затем Ник Дауд получил удаление в конце матча, когда до конца оставалось меньше минуты. Это позволило Митчу Марнеру сравнять счет в большинстве.
«Я не буду вдаваться во все детали, которые случились. Все это видели. Могу лишь сказать, что все это мы рассмотрим и изучим. Штука в том, что мы даже не можем разбить игру на части, исходя из структуры. Для нас иметь такое преимущество и играть так, как мы играли — это невероятно. Были структурные ошибки, ошибки в касаниях шайбы», — заявил тренер «Столичных».
Расмус Сандин, который проиграл все четыре игры своей бывшей команде с тех пор, как «Лифс» обменяли его в «Вашингтон» в 2023 году, рассказал об опасностях самоуспокоенности после «жаркого» начала года.
«Хотя раньше у нас все было хорошо, это уже не имеет значения. Нам просто нужно сыграть лучше. Нельзя играть с высоко поднятой головой, учитывая, что у вас уже есть хорошие результаты. Сколько, 68, 67 игр осталось? Прошло слишком мало. Впереди много матчей, надо соответствовать уровню», — отметил Сандин.
Белорус Алексей Протас отметил, что игра «Вашингтона» против «Торонто» была нетипичной для команды. В нынешнем сезоне «Столичные» еще не проиграли ни одной игры, лидируя после двух периодов.
Но ничего из этого не было видно в этом матче. Согласно данным Natural Stat Trick, «Торонто» переиграл хозяев по опасным моментам 18:7 в третем периоде. При игре «пять на пять» «Кленовые листья» переиграли «Вашингтон» 14:4. И под давлением атак гостей «Вашингтон» просто рассыпался.
«С самого начала мы были хороши, но затем начали совершать некоторые неприемлемые действия, которые мы обычно не совершаем. И все начало разваливаться. У нас были шансы завершить эту игру, но мы этого не сделали. Так что это, безусловно, наша вина. Мы должны двигаться вперед, извлекать из этого уроки», — признал Протас.
В этом году «Вашингтон» не проигрывал два матча подряд. Если «Столичные» хотят избежать очередной каторги на тренировках, как утверждает Карбери, им нужно будет исправиться в следующих матчах.
«Должно произойти несколько вещей. Первое — это когда люди говорят правильные вещи, а затем вы должны начать делать правильные вещи. И вот тут связь теряется. Говорится много правильных вещей, но мало действий», — снова критиковал своих подопечных Карбери.
«Последние 6−8 минут были просто ужасными. Снова “Вашингтон” позволил уставшей команде доминировать в концовке. За второй и третий период команда сделала всего 10 бросков при игре в равных составах! Карбери справедливо взбесился. Я сам никогда не был так зол на команду последние лет пять. Понятно, что ожидания от “Вашингтона” изменились в лучшую сторону после удачного начала сезона. Но на это надо реагировать», — отметил автор блога RMNB Крис Серулло.
Когда-то «Торонто» был одним из любимых «клиентов» Овечкина. Теперь же у «Вашингтона» в активе только 1 победа в последних 10 матчах против «Мэйпл Лифс».
Леонид Михайлов