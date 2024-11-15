Русский вундеркинд мощно покоряет Америку! Мичкова наказывали, а он стал тащить на себе «Филадельфию»

«Слышал замечательную историю Матвея Мичкова. Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из других русских из “Филадельфии”, что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня. Он очень конкурентоспособен и хочет делать правильные вещи. Поэтому вы ждете, чтобы увидеть, как молодой игрок справится с тем, что его “посадили”. И, что еще важнее, как отреагируют его товарищи по команде», — сказал Фридман.