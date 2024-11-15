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Русский вундеркинд мощно покоряет Америку! Мичкова наказывали, а он стал тащить на себе «Филадельфию»

Иван Федотов тоже наконец-то выдал шикарный матч.

Источник: Reuters

«Филадельфия» приехала в столицу Канады, имея в активе победу в предыдущем матче против «Сан-Хосе», в котором российский новобранец Матвей Мичков оформил победный послематчевый буллит.

Это был первый шаг по восстановлению доверия к россиянину со стороны главного тренера Джона Тортореллы, который на несколько встреч посадил Мичкова в запас. Тортс, которого трудно упрекнуть в мягкости, несколько раз заявил, что это — лишь элемент в процессе обучения, что Мичкову надо научиться играть в высочайшем темпе и не допускать ошибок.

Видимо, методы Тортореллы возымели свое действие, поскольку на игру против «Сенаторз» Мичков вышел гораздо более уверенным. Матвей не стеснялся толкаться, отметился одним силовым приемом и заметно старался играть у бортов в отборе.

Но ценят Мичкова, конечно, не за толкотню и игру в «грязных» местах, а за результативность. С этим все тоже оказалось в порядке. За почти 14 минут игрового времени Матвей нанес 3 броска в створ, а ключевой шанс получил в овертайме, когда смог забить победный гол.

«Было просто приятно видеть, как Мичков оправился от пребывания в запасе. Против “Шаркс” он уже выглядел свежим, отдал передачу и забил буллит. Попадание в запас — не новость, учитывая характер Тортореллы. Он же делает это и с новичками, и с ветеранами», — отметил обозреватель Райан Гилберт из Broad Street Hockey.

А ветеран канадской хоккейной журналистики Эллиот Фридман поделился следующей историей про Мичкова.

«Слышал замечательную историю Матвея Мичкова. Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из других русских из “Филадельфии”, что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня. Он очень конкурентоспособен и хочет делать правильные вещи. Поэтому вы ждете, чтобы увидеть, как молодой игрок справится с тем, что его “посадили”. И, что еще важнее, как отреагируют его товарищи по команде», — сказал Фридман.

Этим товарищем по команде, скорее всего, был Егор Замула, который также иногда выступал в качестве переводчика Мичкова в этом сезоне.

А еще одним русским, который был очень заметен в матче против «Оттавы», оказался Иван Федотов. Голкипер, судьба которого в НХЛ уже была поставлена под сомнение после крайне неудачного начала сезона, отразил 33 броска из 37 и совершил несколько классных спасений.

Пока что Иван остается номинально третьим вратарем команды после Самуэля Эрссоноа и Алексея Колосова, но все конкуренты Федотова также не обладают стабильностью, поэтому ситуация может поменяться стремительно.

Автор: Леонид Михайлов

Оттава
4:5
1:1, 1:1, 2:2
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17162 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джон Торторелла
Вратари
Линус Ульмарк
(Линус Ульмарк)
Иван Федотов
1-й период
02:31
Трэвис Санхейм
(Гарнет Хэтэуэй, Эмиль Андре)
06:02
Брэди Ткачак
(Тревис Хэмоник, Джош Норрис)
12:32
Тома Шабо
17:56
Матвей Мичков
2-й период
24:09
Трэвис Санхейм
28:16
Джоэл Фараби
28:41
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Джейк Сандерсон)
29:57
Расмус Ристолайнен
35:45
Джош Норрис
36:22
Тайсон Форстер
38:48
Трэвис Конекны
(Ноа Кэйтс, Ник Силер)
3-й период
44:27
Джош Норрис
(Ридли Грейг, Тома Шабо)
48:37
Эмиль Андре
50:05
Адам Годетт
(Ридли Грейг, Тома Шабо)
50:42
Энтони Ришар
(Егор Замула, Бобби Бринк)
52:45
Бобби Бринк
(Трэвис Санхейм, Энтони Ришар)
Овертайм
64:05
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Оттава
НХЛ: таблица и календарь