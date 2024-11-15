Русский вундеркинд мощно покоряет Америку! Мичкова наказывали, а он стал тащить на себе «Филадельфию»

«Филадельфия» приехала в столицу Канады, имея в активе победу в предыдущем матче против «Сан-Хосе», в котором российский новобранец Матвей Мичков оформил победный послематчевый буллит.
Это был первый шаг по восстановлению доверия к россиянину со стороны главного тренера Джона Тортореллы, который на несколько встреч посадил Мичкова в запас. Тортс, которого трудно упрекнуть в мягкости, несколько раз заявил, что это — лишь элемент в процессе обучения, что Мичкову надо научиться играть в высочайшем темпе и не допускать ошибок.
Видимо, методы Тортореллы возымели свое действие, поскольку на игру против «Сенаторз» Мичков вышел гораздо более уверенным. Матвей не стеснялся толкаться, отметился одним силовым приемом и заметно старался играть у бортов в отборе.
Но ценят Мичкова, конечно, не за толкотню и игру в «грязных» местах, а за результативность. С этим все тоже оказалось в порядке. За почти 14 минут игрового времени Матвей нанес 3 броска в створ, а ключевой шанс получил в овертайме, когда смог забить победный гол.
«Было просто приятно видеть, как Мичков оправился от пребывания в запасе. Против “Шаркс” он уже выглядел свежим, отдал передачу и забил буллит. Попадание в запас — не новость, учитывая характер Тортореллы. Он же делает это и с новичками, и с ветеранами», — отметил обозреватель Райан Гилберт из Broad Street Hockey.
А ветеран канадской хоккейной журналистики Эллиот Фридман поделился следующей историей про Мичкова.
«Слышал замечательную историю Матвея Мичкова. Он был так зол, проиграв в настольный теннис одному из других русских из “Филадельфии”, что отказался разговаривать с кем бы то ни было в течение дня. Он очень конкурентоспособен и хочет делать правильные вещи. Поэтому вы ждете, чтобы увидеть, как молодой игрок справится с тем, что его “посадили”. И, что еще важнее, как отреагируют его товарищи по команде», — сказал Фридман.
Этим товарищем по команде, скорее всего, был Егор Замула, который также иногда выступал в качестве переводчика Мичкова в этом сезоне.
А еще одним русским, который был очень заметен в матче против «Оттавы», оказался Иван Федотов. Голкипер, судьба которого в НХЛ уже была поставлена под сомнение после крайне неудачного начала сезона, отразил 33 броска из 37 и совершил несколько классных спасений.
Пока что Иван остается номинально третьим вратарем команды после Самуэля Эрссоноа и Алексея Колосова, но все конкуренты Федотова также не обладают стабильностью, поэтому ситуация может поменяться стремительно.
Автор: Леонид Михайлов