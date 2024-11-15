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Россияне переписывают историю НХЛ. Василевский оформил мощный рекорд

Василевский одержал 300-ю победу в НХЛ и помог «Тампе» обыграть «Виннипег».

Источник: Mike Carlson/Getty Images

О российской школе вратарей в мировом хоккее на протяжении многих лет если не слагают легенды, то говорят твердо и четко: «Нет никаких сомнений — она лучшая». Это мнение находит свои неоспоримые аргументы из года в год. В каждом сезоне НХЛ на первых ролях играют именно российские вратари. Они добывают исторические и важные победы для своих клубов, регулярно входят в число главных претендентов на «Везина Трофи» и даже на «Конн Смайт Трофи» и занимают высокие места на рынке. Лишь за месяц с небольшим со старта нового сезона НХЛ российские голкиперы создали сразу несколько громких инфоповодов.

Например, звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин вот-вот официально провозгласит себя самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги. «Синерубашечники» ради того, чтобы сохранить одного из лучших голкиперов современности, готовы раскошелиться и обеспечить россиянину кэпхит в размере более 11 миллионов долларов.

Или же Сергей Бобровский. Двукратный обладатель «Везины» вошел в новый сезон НХЛ в качестве чемпиона и в октябре установил новый рекорд лиги, быстрее всех в истории одержав 400 побед в «регулярках». Бобровский же стал первым российским вратарем, кому в принципе покорилась эта вершина.

Сегодня на авансцену вышел Андрей Василевский. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» многими признается лучшим вратарем мира, но за результатами и игрой «молний» в последние пару сезонов ценность Василевского несправедливо понизили. Хотя по числу спасений, проценту отраженных бросков и показателю надежности Андрей уверенно входит в список лучших голкиперов текущего розыгрыша «регулярки». В данной ситуации нельзя не учитывать то, как лихорадит «Тампу», а потому статистика российского вратаря на этом фоне выглядит еще более впечатляющей.

И когда еще напомнить общественности о своем величии, если не в противостоянии с лучшими из лучших? После четырехматчевой серии поражений «Лайтнинг» встретились с самой успешной командой сезона — «Виннипег Джетс» до приезда в Тампу одержали 15 побед в 16 матчах, установили ряд рекордов лиги и шли на победной серии из семи игр кряду. Сегодня она прервалась, и Василевский — тому причина.

Признанный первой звездой встречи российский вратарь отразил 24 броска из 25 и пропустил лишь однажды в середине матча при счете 3:0 в пользу «молний». Андрей не дал «Джетс» ни шанса на успех и одержал свою 300-ю победу в карьере в чемпионатах НХЛ. Для достижения этой отметки Василевскому потребовалось всего лишь 490 матчей. Отныне это лучший результат в истории лиги.

Прежний рекорд НХЛ принадлежал Жаку Планту (300 побед в 521 матче), но Василевский с запасом быстрее всех покорил эту вершину. Также голкипер «Лайтнинг» стал только 40-м вратарем в истории НХЛ (и пятым — среди действующих игроков), одержавшим 300 побед в «регулярках» лиги. Из россиян же этого достижения ранее добились лишь Сергей Бобровский (404 победы), Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333). В честь громкого события «Тампа» уже запустила продажу лимитированной коллекции шайб. Тираж соответствует числу побед Василевского.

«Прежде всего, я очень счастлив, что выиграл 300 матчей за один и тот же хоккейный клуб. В наше время такое случается не так уж часто. В этой лиге трудно победить, но последние десять лет я выступаю за замечательную команду. Все ребята выкладываются в играх на максимум, они очень помогают мне в каждой игре. Большое уважение им за это», — в комментарии после исторического матча Василевский проявил характерную для себя скромность и в своем успехе увидел исключительно заслугу одноклубников.

Хотя все же понимают, что в победах «Тампы» большее значение играет именно Андрей. Это российский вратарь доказывает своей стабильной игрой и тем отношением к хоккею, который является примером для юных и не только голкиперов. А высказывания его одноклубников и тренеров лишь подтверждают величие Василевского.

  • «Он является одним из лучших в мире в течение очень долгого времени. С ним здорово работать. Игра с ним делает меня лучше», — отметил резервист Василевского швед Йонас Юханссон.
  • «Очевидно, он лучший вратарь в мире. Он дает нам шансы на победу в каждом матче. Его трудовая этике и стремление стать лучшим выделяют Василевского среди других. Он очень требователен к себе, всегда хочет быть лучшим на площадке. Это бросается в глаза. Он пашет каждый день, не покладая рук. То, что он лучший в мире, не случайность», — заявил капитан «Лайтнинг» Виктор Хедман.
  • «Лучший, величайший, самый быстрый. Говорим это всякий раз. Он одержал 300 побед в лиге, попутно выиграв “Везину”, два Кубка Стэнли и сыграв в четырех финалах. Я даже не знаю, что еще можно сказать», — резюмировал наставник «Тампы» Джон Купер, как бы показывая, что великолепие Василевского не подвергается никаким сомнениям.

Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

А ведь контракт россиянина с «молниями» рассчитан аж до конца сезона-2027/28. Просто представьте, сколько еще достижений покорится Андрею за эти годы.

Автор: Андрей Сенченко

Тампа-Бэй
4:1
1:0, 2:1, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Скотт Арниел
Вратари
Андрей Василевский
Эрик Комри
(Эрик Комри)
1-й период
07:24
Джейк Гюнцель
(Ник Пол, Райан Макдона)
19:04
Майкл Эйссимонт
2-й период
23:10
Брэндон Хагель
(Даррен Раддиш, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
23:44
Дилан Демело
24:07
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
26:54
Адам Лаури
(Колин Миллер, Хайдн Флери)
28:06
Эрик Чернак
39:41
Коул Перфетти
3-й период
47:42
Джейк Гюнцель
51:32
Андрей Василевский
53:41
Нино Нидеррайтер
59:39
Джейк Гюнцель
(Эрик Чернак)
59:58
Майкл Эйссимонт
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Виннипег
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