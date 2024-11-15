Россияне переписывают историю НХЛ. Василевский оформил мощный рекорд

«Прежде всего, я очень счастлив, что выиграл 300 матчей за один и тот же хоккейный клуб. В наше время такое случается не так уж часто. В этой лиге трудно победить, но последние десять лет я выступаю за замечательную команду. Все ребята выкладываются в играх на максимум, они очень помогают мне в каждой игре. Большое уважение им за это», — в комментарии после исторического матча Василевский проявил характерную для себя скромность и в своем успехе увидел исключительно заслугу одноклубников.