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Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид достиг отметки в 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. «Эдмонтон» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Коннор Макдэвид (23-я минута), Дарнелл Нёрс (26, 63). У проигравших отличились Майкл Маккэррон (9) и Коул Смит (58).

Макдэвид, также записавший на свой счет результативный пас, преодолел отметку в 1 000 очков (340 голов + 660 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ за 659 матчей. Быстрее канадца до этого рубежа добирались только соотечественники Уэйн Гретцки (424), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656). Макдэвид стал четвертым игроком в истории «Эдмонтона», который набрал 1 000 очков, в топ-3 лучших бомбардиров клуба входят Гретцки (1 669), финн Яри Курри (1 043) и канадец Марк Мессье (1 034). Макдэвид пятым в истории НХЛ достиг отметки в 1 000 очков до 28-летия, на данный момент ему 27 лет и 306 дней. Также достижение покорялось Гретцки (23 лет и 328 дней), Лемье (26 лет и 171 день), канадцам Стиву Айзерману (27 лет и 291 день) и Дэйлу Хаверчуку (27 лет и 338 дней).

«Эдмонтон» занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 19 очков в 17 матчах. «Нэшвилл» располагаются на предпоследней, седьмой позиции Центрального дивизиона с 13 очками после 17 игр. В следующем матче «Эдмонтон» 17 ноября встретится на выезде с «Торонто», «Нэшвилл» днем ранее сыграет в гостях против «Калгари».

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