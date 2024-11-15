Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид достиг отметки в 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

Макдэвид, также записавший на свой счет результативный пас, преодолел отметку в 1 000 очков (340 голов + 660 передач) в регулярных чемпионатах НХЛ за 659 матчей. Быстрее канадца до этого рубежа добирались только соотечественники Уэйн Гретцки (424), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656). Макдэвид стал четвертым игроком в истории «Эдмонтона», который набрал 1 000 очков, в топ-3 лучших бомбардиров клуба входят Гретцки (1 669), финн Яри Курри (1 043) и канадец Марк Мессье (1 034). Макдэвид пятым в истории НХЛ достиг отметки в 1 000 очков до 28-летия, на данный момент ему 27 лет и 306 дней. Также достижение покорялось Гретцки (23 лет и 328 дней), Лемье (26 лет и 171 день), канадцам Стиву Айзерману (27 лет и 291 день) и Дэйлу Хаверчуку (27 лет и 338 дней).