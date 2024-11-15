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Макдэвид уже выбил 1000 очков в НХЛ: быстрее всех в XXI веке

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 1000 очков в НХЛ.

Источник: Codie McLachlan/Getty Images

Перед началом сезона юбилейное 1000-е очко Макдэвида оставалось вопросом времени. И должен был этот вопрос решаться гораздо раньше, но из-за травмы затянулся на неделю. Зато после восстановления канадец вышел и сразу настрелял семь очков в трех играх, остановившись перед матчем с «Нэшвиллом» на отметке в 999 результативных действий.

После быстрой пропущенной шайбы «Эдмонтон» активно шел в атаку. Так, в одном из моментов прессинг в средней зоне привел к выходу 2 в 1: Драйзайтль отдал Макдэвиду, и тот в одно касание отправил шайбу в ворота, набрав юбилейное 1000-е очко.

На это канадцу понадобилось всего 659 игр: это четвертый показатель в истории НХЛ и лучший в этом веке. Быстрее Коннора этой отметки достигали лишь Уэйн Гретцки, Марио Лемье и Майк Босси.

Для сравнения: Кросби для этого понадобилось на 98 матчей больше, чем Макдэвиду. Евгению Малкину — на 189 матчей больше, Александру Овечкину — на 211 матчей больше.

В принципе, персональная задача Коннора на матч уже была выполнена, но канадцу этого не хватило. Игра зашла в овертайм, где вновь все решил Макдэвид. Коннор отдал невероятную передачу спиной на Дарнелла Нерса, и тот не промахнулся. В этом сезоне на счету канадца 19 (6+13) очков в 14 встречах. По этому показателю он занимает лишь 28-е место в лиге.

Вновь без результативных действий со льда ушел Василий Подколзин. В этом сезоне на счету россиянина три (0+3) очка в 17 матчах, а забивал он в последний раз еще в сезоне-2022/23. Но вдруг именно Подколзин поможет выиграть то, чего не хватает Макдэвиду в его блистальной карьере — Кубок Стэнли.

Автор: Максим Клементьев

Эдмонтон
3:2
0:1, 2:0, 0:1
ОТ
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Эндрю Брюнетт
Вратари
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар, Кэлвин Пикар)
Скотт Уэджвуд
1-й период
01:47
Колтон Сиссонс
08:22
Майк Маккэррон
(Роман Йоси)
18:59
Джонатан Маршессо
2-й период
21:02
Колтон Сиссонс
21:07
Джефф Скиннер
22:44
Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс)
25:30
Дарнелл Нерс
(Бретт Кулак, Маттиас Янмарк)
34:51
Кори Перри
38:16
Александр Каррье
3-й период
57:12
Коул Смит
(Захари Л`Еро, Жереми Лозон)
Овертайм
62:33
Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь