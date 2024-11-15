Макдэвид уже выбил 1000 очков в НХЛ: быстрее всех в XXI веке

В принципе, персональная задача Коннора на матч уже была выполнена, но канадцу этого не хватило. Игра зашла в овертайм, где вновь все решил Макдэвид. Коннор отдал невероятную передачу спиной на Дарнелла Нерса, и тот не промахнулся. В этом сезоне на счету канадца 19 (6+13) очков в 14 встречах. По этому показателю он занимает лишь 28-е место в лиге.