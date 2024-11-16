«Вашингтон» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Овечкин набрал 20-е очко в сезоне

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. «Вашингтон» победил «Колорадо» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Врана (5-я минута), Коннор Макмайкл (8, 22), Джейкоб Чикран (30) и Расмус Сандин (60). У проигравших отличились Паркер Келли (3) и Николай Коваленко (25). Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой результативный пас, доведя количество набранных очков в текущем сезоне до 20 (10 голов + 10 передач).
Макмайкл повторил рекорд «Вашингтона» по числу голов в первых 16 играх сезона для центрального нападающего, на счету канадца 12 шайб. Столько же за отведенный период в составе столичного клуба забрасывали его соотечественники Гай Шаррон (сезон-1976/77), Деннис Марук (1980/81), а также американец Бобби Карпентер (1984/85).
Первый матч в нынешнем сезоне провел форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Россиянин не отметился результативными действиями. В январе Ничушкин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.
«Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 23 очка в 16 матчах. «Колорадо» располагается на четвертой позиции Центрального дивизиона с 18 очками после 18 игр. В следующем матче «Вашингтон» 18 ноября сыграет в гостях против «Вегаса», «Колорадо» днем позднее встретится на выезде с «Филадельфией».
В других матчах игрового дня «Юта» дома проиграла «Вегасу» (2:4), у хозяев гол забил защитник Михаил Сергачев, «Калгари» дома обыграл «Нэшвилл» (2:0), в составе победителей первую шайбу в сезоне забросил Даниил Мироманов.