«Вашингтон» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ. Овечкин набрал 20-е очко в сезоне

Первый матч в нынешнем сезоне провел форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин. Россиянин не отметился результативными действиями. В январе Ничушкин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.