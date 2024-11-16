Овечкин омрачил возвращение Ничушкина. Русский ветеран вошел в историю

«Последние шесть месяцев были тяжелыми для меня. Но я добился огромного прогресса в том, что касается психического здоровья. В течение этих шести месяцев я работал каждый день. В России у меня есть несколько людей, с которыми я работаю в этой области около года. Мой образ жизни изменился, и я надеюсь, что то, что произошло, более никогда не повторится. Команда меня здорово поддержала. Ребята не задавали мне много вопросов, понимая, как мне тяжело. От них я получал лишь помощь и поддержку. Да, сегодня мы проиграли, но для меня эта игра была первой после перерыва, и я счастлив вернуться. Я испытал много хороших эмоций», — сказал Ничушкин.