Овечкин омрачил возвращение Ничушкина. Русский ветеран вошел в историю

«Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нападающий и капитан команды победителей Александр Овечкин голами не отметился, но историческую результативную передачу исполнил. Однако больше внимания было обращено на другого российского хоккеиста. Валерий Ничушкин провел свой первый официальный матч в НХЛ после полугодичного отстранения.
Без права на ошибку
Возвращение Валерия Ничушкина стало главной афишей матча задолго до самой игры. Еще в начале прошлой недели главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что россиянин — если все пойдет по плану — дебютирует в новом сезоне в домашней встрече с «Кэпиталз». Никаких проблем на финальном этапе восстановления Валерия не возникло, и он наконец-то вернулся в состав «лавин».
«Он уже три недели занимается с командой, общается с ребятами. Мы знаем, в каком положении находится Вэл, в каком он состоянии, и мы рады его возвращению», — сдержанно высказался Беднар накануне матча с «Вашингтоном».
Наставника «Колорадо» можно понять. С одной стороны, он получил в свое распоряжение квалифицированного форварда в момент, когда «Эвеланш» испытывают кадровые трудности. С другой, у него уже не осталось того доверия в отношении Ничушкина, которое он имел ранее. И в этом виноват уже сам Валерий: он не смог доиграть последние два сезона исключительно по причинам, которые не связаны с хоккеем.
В апреле 2023 года Ничушкин, попав в странную ситуацию с неизвестной женщиной в его гостиничном номере, подставил свою команду в серии с «Сиэтл Кракен», которую «Колорадо» проиграл (3−4).
В мае 2024-го россиянин выбыл по ходу серии с «Даллас Старз» (2−4) и впоследствии был отстранен на шесть месяцев, попав под третий этап программы помощи НХЛ, который относится к хоккеистам с проблемами с психическим здоровьем и/или с зависимостью от алкоголя и запрещенных веществ. Права на третий проступок у Валерия нет. Еще одной подобной неудачи ему уже не простят.
«Надеюсь, этого больше не повторится»
На игру с «Вашингтоном» Ничушкин был заявлен во втором звене с Кейси Миттельштадтом и Джонатаном Друэном. В целом россиянин действовал активно, старался принести команде пользу и не скрывал своего недовольства, когда желаемого добиться не удавалось. Всего за 19 с половиной минут Ничушкин один раз бросил в створ чужих ворот и принял столько же бросков соперника на себя, завершил матч с показателем полезности «минус 3» и очков не набрал. Зато отличиться удалось другому россиянину — Николай Коваленко забросил свою третью шайбу в сезоне. Она, впрочем, не спасла «Колорадо» от поражения.
До матча с «Вашингтоном» Ничушкин отказывался общаться с местной прессой, но пообещал ответить на вопросы после игры. Свое обещание россиянин сдержал и признался, что преодолел много трудностей за последние полгода.
«Последние шесть месяцев были тяжелыми для меня. Но я добился огромного прогресса в том, что касается психического здоровья. В течение этих шести месяцев я работал каждый день. В России у меня есть несколько людей, с которыми я работаю в этой области около года. Мой образ жизни изменился, и я надеюсь, что то, что произошло, более никогда не повторится. Команда меня здорово поддержала. Ребята не задавали мне много вопросов, понимая, как мне тяжело. От них я получал лишь помощь и поддержку. Да, сегодня мы проиграли, но для меня эта игра была первой после перерыва, и я счастлив вернуться. Я испытал много хороших эмоций», — сказал Ничушкин.
Овечкин повторил достижение Горди Хоу
Для «Вашингтона» выезд в Денвер сложился не просто успешным, но и на удивление простым. Обычно «столичные», как и многие другие клубы НХЛ, испытывают трудности при игре в гостях у «Колорадо». Но сегодня многое об исходе встречи было ясно уже в начале игры. Дав хозяевам площадки открыть счет на второй минуте матча, подопечные Спенсера Карбери моментально перевернули ход противостояния в свою пользу и на мгновение показали 100-процентную реализацию, дважды забив после двух бросков в створ ворот.
В первом голе «Вашингтона» отличился Александр Овечкин. Правда, как автор результативной передачи, а не заброшенной шайбы. Российский нападающий выступил одним из ассистентов в голе Якуба Враны, который реализовал большинство. Этим действием Овечкин вписал свое имя в историю НХЛ как второй игрок, кому удалось набрать минимум 20 очков в стартовые 16 матчей регулярного сезона в возрасте 39 лет и более. Первым это достижение порядка 56 лет назад установил Горди Хоу, который за аналогичный отрезок сезона-1968/69 набрал 24 балла (6 голов и 18 передач). В активе у Овечкина — 20 очков (10 голов и 10 передач).
Для самого же Ови этот результат стал вторым в энхаэловской карьере по скорости достижения двухзначных показателей по голам и передачам: в розыгрыше-2021/22 Александр забросил десять шайб и сделал десять передач за первые 12 игр турнира.
У капитана «Вашингтона» в матче с «Эвеланш» имелась отличная возможность оформить еще одно достижение — догнать Яромира Ягра по количеству вратарей, которым он забил за всю карьеру в НХЛ. По этому показателю Ягр занимает первое место (178), Овечкин — третье (176).
У «Колорадо» сегодня сыграли сразу двое вратарей, которые никогда не пропускали от российского снайпера. Однако ни финн Юстус Аннунен, ни заменивший его в начале второго периода при счете 0:3 и дебютировавший в НХЛ канадец Трент Майнер не стали жертвами лидера «Кэпиталз». Более того — Овечкин даже не забил в пустые ворота в конце основного времени матча. Этой возможностью воспользовался Расмус Сандин, за его голевым броском Ови наблюдал со стороны. Потому отставание от Уэйна Гретцки в главной снайперской гонке в истории лиги остается тем же — 31 гол. Темп Овечкина по голам в текущем розыгрыше чемпионата немного снизился, но все еще остается впечатляющим: на данный момент Александр идет по графику 51 гол за сезон.
Впереди у «Вашингтона» два дня перерыва перед очередным бэк-ту-бэк. 18 ноября «Кэпиталз» сыграют в гостях с «Вегас Голден Найтс», а на следующий день встретятся с дебютантами лиги «Ютой».
Автор: Андрей Сенченко