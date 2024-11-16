«Анахайм» выиграл у «Детройта» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:1, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Олен Зеллвегер (2-я минута), Тревор Зеграс (38), Трой Терри (44), Каттер Готье (52), Росс Джонстон (52) и Райан Строум (60). За «Детройт» шайбы забросили Марко Каспер (8), Джонатан Берггрен (20), Лукас Рэймонд (22) и Алекс Дебринкэт (57), российский нападающий Владимир Тарасенко отдал результативную передачу.