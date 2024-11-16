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«Анахайм» выиграл у «Детройта» в матче НХЛ

«Детройт» уступил «Анахайму» в матче НХЛ, несмотря на передачу Тарасенко.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. «Анахайм Дакс» на своем льду обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:1, 4:1) в пользу хозяев, в составе которых голы забили Олен Зеллвегер (2-я минута), Тревор Зеграс (38), Трой Терри (44), Каттер Готье (52), Росс Джонстон (52) и Райан Строум (60). За «Детройт» шайбы забросили Марко Каспер (8), Джонатан Берггрен (20), Лукас Рэймонд (22) и Алекс Дебринкэт (57), российский нападающий Владимир Тарасенко отдал результативную передачу.

«Анахайм» идет на седьмом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 14 очков. «Детройт» (15) располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе.

Анахайм
6:4
1:2, 1:1, 4:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
16.11.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 14154 зрителя
Главные тренеры
Грег Кронин
Дерек Лалонд
Вратари
Джон Гибсон
(Джон Гибсон)
Алекс Лайон
(Алекс Лайон, Алекс Лайон)
1-й период
01:12
Олен Зеллвегер
(Джексон Лакомб, Лео Карлссон)
06:56
Бретт Лисон
07:59
Марко Каспер
(Джей Ти Комфер, Мориц Зайдер)
17:47
Дрю Хеллесон
17:50
Радко Гудас
19:16
Юнатан Берггрен
(Марко Каспер, Владимир Тарасенко)
2-й период
21:05
Лукас Раймонд
(Алекс Дебринкэт)
22:36
Джозеф Велено
36:32
Марко Каспер
37:44
Тревор Зеграс
(Алекс Киллорн, Олен Зеллвегер)
38:12
Владимир Тарасенко
3-й период
42:45
Мориц Зайдер
43:54
Трой Терри
(Олен Зеллвегер, Лео Карлссон)
51:09
Каттер Готье
(Дрю Хеллесон, Брайан Дюмулин)
51:47
Росс Джонстон
(Дрю Хеллесон, Дженсен Харкинс)
55:10
Олен Зеллвегер
56:16
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер, Лукас Раймонд)
59:36
Райан Строум
(Фрэнк Ватрано, Брайан Дюмулин)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм
Детройт
НХЛ: таблица и календарь