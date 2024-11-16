Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 15 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.