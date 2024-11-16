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Овечкин повторил рекорд в НХЛ, который держался более 50 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» отдал результативную передачу и повторил рекорд канадского экс-игрока Горди Хоу, который держался более 50 лет.

Источник: Reuters

Хоу был единственным хоккеистом в истории НХЛ, который смог набрать 20 очков в первых 16 матчах сезона, будучи старше 39 лет. Овечкин, которому 17 сентября исполнилось 39, стал вторым.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Всего в 15 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал десять результативных передач.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает второе место в Восточной конференции НХЛ. В следующем матче регулярного чемпионата «столичные» на выезде сразятся с «Вегас Голден Найтс». Игра состоится 18 ноября, стартовая сирена прозвучит в 04:00 по московскому времени.

Колорадо
2:5
1:2, 1:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
16.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18083 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Спенсер Карбери
Вратари
Юстус Аннунен
(Трент Майнер, Трент Майнер)
Чарли Линдгрен
1-й период
02:00
Паркер Келли
(Самуэль Жирар)
02:39
Келвин де Хаан
04:25
Якуб Врана
(Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин)
07:48
Коннор Макмайкл
(Тревор ван Римсдайк, Том Уилсон)
14:39
Кейси Миттельштадт
18:50
Эндрю Манджапане
2-й период
21:53
Коннор Макмайкл
24:03
Николай Коваленко
(Паркер Келли, Майлс Вуд)
29:21
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа)
3-й период
59:57
Расмус Сандин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь