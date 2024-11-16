«Политические взгляды Овечкина? Это никого не волнует — русский Т-72!» Великого русского просто обожают в Канаде

Будущий лучший снайпер всех времен Александр Овечкин заметен больше всех одноклубников даже на тренировке. И дело даже не в его фирменном стиле — вываливающихся языках коньков, желтых шнурках или майке, заправленной в хоккейные шорты. Овечкин работает с полной отдачей, кричит, требуя шайбу.
Он отводит в сторону 23-летнего Коннора Макмайкла, который был еще малышом, когда Овечкин был выбран на драфте, чтобы спасти эту команду в 2004 году, и дает ему советы по выбору позиции при игре в большинстве. Он восторженно кричит «Ууу!» всякий раз, когда его звено забивает гол.
А затем он обхватывает лапой русского медведя своего товарища по команде голкипера Логана Томпсона и смеется вместе с ним. Глядя на него за работой, на это странное сочетание естественной непринужденности и интенсивной концентрации, невозможно догадаться, что Овечкин гонится за историей.
«Я всегда слышал, что он был просто большим, беззаботным парнем. Прямо как большой ребенок, играющий в хоккей, веселящийся. Я всегда немного разговаривал с ним на льду и всегда мы шутили друг с другом. Но у меня никогда не было возможности по-настоящему сесть и встретиться с ним и поговорить, пока я не приехал сюда», — говорит Томпсон, которого «Вегас Голден Найтс» обменял в «Кэпиталз» этим летом. Раньше Томпсон пытался решить проблему Овечкина, находясь на другой стороне баррикад, но безуспешно.
«Это потрясающе. Он отличный капитан, отличный лидер. И это правда — он веселится на льду. И это главная причина, по которой, я думаю, он все еще играет сегодня и забивает голы. Он просто обожает голы», — отметил Томпсон.
Когда Уэйн Гретцки превзошел своего кумира Горди Хоу по количеству забитых голов (801) и завершил карьеру с результатом в 894 шайбы, большинство считало, что рекорд НХЛ по количеству забитых голов надежно сохранен.
«Но затем появился зверь, владеющий кошмарным броском в касание и обладающий прочностью русского Т-72. На пути к девяти трофеям “Ракеты Ришара” за 19 сезонов, пару из которых сократились из-за локаута и пандемии, Овечкин забил 863 гола. Забив 10 голов в 14 матчах, Овечкин уверенно идет к тому, чтобы побить рекорд Гретцки до того, как сойдет снег», — отметила канадская телекомпания Sportsnet.
В Канаде в последние дни было повышенное внимание к Овечкину, так как «Вашингтон» играл против «Торонто» и проиграл. Жаль, не вышло дуэли Ови и Остона Мэттьюса, которого называют наследником Овечкина на снайперской вершине — американец не игра из-за травмы.
«Я бы не удивился тому, что он побьет рекорд Гретцки. Определенно не удивился. Надеюсь, он это сделает. Дело не в том, сможет ли — дело в том, когда это произойдет. Это будет здорово для игры. А учитывая, что он и Сидни Кросби пришли в лигу одновременно, и насколько они изменили для нас хоккей, я, конечно, болею за него», — говорит Остон Мэттьюс, забивший 373 гола, который, скорее всего, попытается побить рекорд Овечкина в будущем.
«Я даже близко не подошел к нему. Я понимаю, все любят прогнозы и все такое. Но в то же время я даже не на полпути. Так что фокус и внимание, очевидно, должны быть на нем, на том, что он смог сделать на протяжении своей карьеры, и к чему он приближается сейчас», — добавил Мэттьюс.
И если где-то глубоко внутри Овечкин озабочен голом номер 895, вы не будете иметь об этом ни малейшего представления. Он никогда не упоминает об этом товарищам по команде и говорит о погоне только тогда, когда его спрашивают репортеры. Он отвечает коротко и скучно: было бы хорошо, но предстоит долгий путь, здоровье имеет значение, я хочу побеждать.
«Одно из скрытых качеств, которое сделало его таким успешным — это нахождение Ови в настоящем моменте. И только в нем. Он думает о следующей игре, следующем голе, следующей победе. У него нет мыслей в стиле: я должен дойти до 40 голов, я должен дойти до 30, я должен дойти до 20. Он на самом деле думает о том, чтобы дойти до 11», — объясняет главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Никто не будет придираться к тому, как Овечкин забивает —в большинстве (314 голов за карьеру), или в пустые ворота (58). Политическая позиция российского капитана «Вашингтона» также никого особо не волнует в Северной Америке. Овечкина, скорее, не критикуют, а подшучивают над ним.
Более того, из любопытства те же телевизионщики из Sportsnet спросили некоторых преданных фанатов «Кэпов» в центре Вашингтона, что они думают о поддержке Овечкиным президента России Владимира Путина. Ответы бы сильно не понравились Доминику Гашеку.
Фанат 1: «Какие у него политические взгляды? … О. Я думаю о нем только как о хоккеисте. Он потрясающий».
Фанат 2: «Овечкин и его появление в “Вашингтоне” — одно из лучших событий, которые когда-либо случались с этим городом».
Фанат 3: «Политика? Я не думаю, что люди это понимают. Он же Ови».
Фанат 4: «Он забивает. Кого это волнует?».
На крупных спортивных сайтах США появились трекеры голов Овечкина. ESPN выкупил национальные американские права на трансляции матчей «Кэпиталз» в конце сезона в надежде транслировать историческое событие.
«Я думаю, что вы слышите о рекорде Гретцки каждый раз, когда Овечкин забивает, верно? Вы видите обратный отсчет», — говорит звезда «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн.
Так что настрою североамериканцев стоит только позавидовать. Они готовы воспринимать человека, не глядя на политическую мишуру и возгласы со стороны.
Леонид Михайлов