«Политические взгляды Овечкина? Это никого не волнует — русский Т-72!» Великого русского просто обожают в Канаде

«Я всегда слышал, что он был просто большим, беззаботным парнем. Прямо как большой ребенок, играющий в хоккей, веселящийся. Я всегда немного разговаривал с ним на льду и всегда мы шутили друг с другом. Но у меня никогда не было возможности по-настоящему сесть и встретиться с ним и поговорить, пока я не приехал сюда», — говорит Томпсон, которого «Вегас Голден Найтс» обменял в «Кэпиталз» этим летом. Раньше Томпсон пытался решить проблему Овечкина, находясь на другой стороне баррикад, но безуспешно.