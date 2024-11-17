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«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Сиэтлу» в матче НХЛ, у Цыплакова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

Источник: Getty Images

Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Янни Гурд, Джаред Макканн и Джейми Олексяк.

За «Айлендерс» отметились Пьер Энгвалль и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска. Нападающий Максим Цыплаков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

«Сиэтл» продлил победную серию до четырёх матчей. «Айлендерс» потерпел третье поражение за последние четыре матча.

В следующей игре «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» проведут матч с «Калгари Флэймз».

Сиэтл
3:2
1:1, 0:0, 2:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Патрик Руа
Вратари
Джой Даккорд
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
08:10
Янни Гурд
(Брэндон Танев, Тай Картье)
10:07
Ноа Добсон
13:38
Пьер Энгвалль
(Райан Пулок, Деннис Чоловски)
2-й период
32:25
Кайл Палмиери
37:19
Джейден Шварц
3-й период
43:07
Максим Цыплаков
44:49
Брок Нельсон
(Ноа Добсон, Кайл Палмиери)
45:26
Джаред Маккэн
(Андре Бураковски, Райкер Эванс)
56:47
Джейми Олексяк
(Брэндон Танев, Янни Гурд)
56:47
Командный штраф
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сиэтл
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь