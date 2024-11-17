«Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс».