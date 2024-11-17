«Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей голами отличились Нейт Шмидт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Александр Барков (1+2) и российский защитник Дмитрий Куликов. У Сэма Райнхарта — хет-трик из ассистов. На счету российского голкипера хозяев Сергея Бобровского шат-аут и 27 спасений.
Российский форвард гостей Владислав Наместников завершил встречу без результативных действий.
В следующем матче «Флорида» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.