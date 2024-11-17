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«Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс».

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

В составе победителей голами отличились Нейт Шмидт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Александр Барков (1+2) и российский защитник Дмитрий Куликов. У Сэма Райнхарта — хет-трик из ассистов. На счету российского голкипера хозяев Сергея Бобровского шат-аут и 27 спасений.

Российский форвард гостей Владислав Наместников завершил встречу без результативных действий.

В следующем матче «Флорида» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.

Флорида
5:0
1:0, 3:0, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
17.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19157 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Скотт Арниел
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Коннор Хеллибак
1-й период
04:08
Картер Верхэге
04:08
Джош Моррисси
14:59
Маки Самоскевич
(Эй. Джей Грир, Густав Форслинг)
2-й период
22:07
Нэйт Шмидт
(Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт)
24:21
Расмус Купари
32:21
Эван Родригес
(Александр Барков, Аарон Экблад)
34:14
Аарон Экблад
34:36
Александр Барков
(Густав Форслинг, Сэм Райнхарт)
3-й период
41:33
Марк Шайфли
41:50
Мэттью Ткачак
43:23
Дмитрий Куликов
(Сэм Райнхарт, Александр Барков)
50:39
Аарон Экблад
50:39
Марк Шайфли
56:09
Эй. Джей Грир
56:09
Колин Миллер
56:31
Сэм Беннетт
56:31
Нил Пионк
57:20
Владислав Наместников
57:20
Владислав Наместников
Лучшие игроки матча
Статистика
31
Штрафное время
43
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь